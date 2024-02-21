Через бойові дії пошкоджена одна з ліній електропостачання до ЗАЕС — Finance.ua

Через бойові дії пошкоджена одна з ліній електропостачання до ЗАЕС Сьогодні 14:37 — Енергетика

Внаслідок бойових дій 20 лютого було знеструмлено високовольтну лінію електропередачі 330 кВ у Запорізькій області, у результаті тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) залишилась на одній лінії живлення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Згідно з повідомленням, рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним і становить 15,59 м, цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Через обстріл є пошкодження повітряної лінії на Чернігівщині, одномоментно відключено близько 200 споживачів у двох населених пунктах.

Дефіциту в енергосистемі не фіксується.

«Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії. У резерві 7 блоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби. Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються», — йдеться в повідомленні.

У всіх шести реакторах тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спливає термін придатності ядерного палива, подальша його експлуатація може призвести до радіаційної аварії.

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