Україна і Данія розробили перелік критично важливих технологій для енергосектору — Finance.ua

Україна і Данія розробили перелік критично важливих технологій для енергосектору Сьогодні 08:33 — Енергетика

Україна і Данія розробили перелік критично важливих технологій для енергосектору

За ініціативою Міністерства енергетики України у межах Українсько-данського енергетичного партнерства розроблено Каталог критично важливих технологій для енергетичного сектору України.

Це перелік технологічних рішень, які можуть бути швидко реалізовані в Україні для підтримки розподіленої генерації та підвищення безпеки постачання електроенергії.

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Про це повідомили в Міненерго.

Як зазначив Герман Галущенко, масовані російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру показали необхідність децентралізації генерації та нарощування потужностей розподіленої генерації.

Тому у Каталозі презентовано окремі технологічні рішення розподіленої генерації, які є найбільш актуальними для потреб України.

Данія стала першим донором Фонду енергетичної підтримки України і зробила перший внесок, який допоміг нам розпочати закупівлі необхідного устаткування для енергосектору ще навіть до початку масованих атак на енергосистему.

Каталог включає 20 технологічних рішень, які можуть бути впроваджені в Україні для підтримки розподіленої генерації.

Відповідні рішення представлені у таких групах, як газові турбіни, сонячні панелі з накопичувачами, вітрова генерація, мережеві системи накопичення енергії, біогазова генерація, когенераційні установки на біомасі.

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Використовуючи цей документ, представники місцевих влад, розробники проєктів, енергетичні компанії, міжнародні партнери та донори зможуть визначати пріоритети у виборі відповідних технологій виробництва електроенергії та залучати інвестиції і донорську допомогу для відновлення та розвитку енергосистеми України.

Каталог буде постійно оновлюватися, доповнюватися та розширюватися залежно від ситуації та конкретних потреб України.

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