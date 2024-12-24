Скільки коштів на ремонт доріг виділили в Україні на наступний рік — Finance.ua

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Скільки коштів на ремонт доріг виділили в Україні на наступний рік

Казна та Політика
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Скільки коштів на ремонт доріг виділили в Україні на наступний рік
Скільки коштів на ремонт доріг виділили в Україні на наступний рік
На поточний ремонт та утримання доріг у бюджеті на 2025 рік передбачено 9,5 млрд грн.
Про це, підбиваючи підсумки роботи дорожнього господарства за поточний рік, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України у Фейсбуці.
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«У 2025 році передбачено масштабний розподіл фінансування: 9,5 млрд грн на ремонт і утримання доріг, із яких 3,3 млрд грн буде спрямовано на прифронтові території», — йдеться в повідомленні.
Ще 4,4 млрд грн буде спрямовано на обслуговування доріг державного значення, 1,9 млрд грн — місцевого.
Також 1 млрд грн передбачено витратити на завершення ремонту 12 штучних споруд.
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Як наголошують у Мінрозвитку, цьогоріч завдяки ефективному використанню коштів відремонтовано 64,8 км доріг та 7 016 погонних метрів мостів. Також завершено роботи з експлуатаційного утримання 289 штучних споруд.
Крім того, економія на боргових зобов’язаннях дозволила спрямувати 1,7 млрд грн на зимове утримання доріг.
За матеріалами:
Укрінформ
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