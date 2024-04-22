Де будуть шукати кошти на ремонт доріг в Україні — Finance.ua

Де будуть шукати кошти на ремонт доріг в Україні Сьогодні 21:02 — Казна та Політика

Де будуть шукати кошти на ремонт доріг в Україні

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціюватиме зміни до держбюджету або проситиме кошти з резервного фонду на поточний ремонт інфраструктури.

Про це заявив віцепремєр-міністр Олександр Кубраков на заході «Відбудова України».

«Перші чотири місяці року не показові, ми використовуємо залишки дорожнього фонду і фонду ліквідації наслідків збройної агресії з минулого року для фінансування поточних потреб», — заявив Кубраков.

За його словами, міністерство отримує сигнали від керівників місцевих адміністрацій, що потреба в ремонті інфраструктури, зокрема доріг, є.

«На прикладі доріг: є ті ж евакуаційні маршрути, їх треба обслуговувати. На місцях нам кажуть, що фінансування потрібно. В середині року будемо звертатися до резервного фонду або розраховувати на зміни в державний бюджет», сказав міністр.

Нагадаємо, в 2024 році бюджет міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури був скорочений на понад 70%.

Раніше йшлося про те, що Україна готує проект для запуску платних доріг у п’яти областях вартістю $6,5 млрд.

Україна готує технічно-економічне обґрунтування (ТЕО) для створення перших платних шляхів у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській і Полтавській областях. Вартість проекту становить $6,5 млрд, повідомив глава Держагентства відновлення Мустафа Найєм. Він зазначив, що це один з найперспективніших проектів в Україні. І уряд уже зареєстрував законопроект, який дає змогу його реалізувати. В участі зацікавлені компанії з ЄС.

Довідка Finance.ua:

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що до завершення війни платні дороги в Україні не з’являться. Про це він сказав у Харкові. «Що стосується платних доріг в Україні, я думаю, що поки йде війна, це не та перспектива, яку треба обговорювати. Питання платних доріг ми обговорювали ще до війни, є зареєстровані законопроєкти», — сказав Найєм.

Економічна Правда За матеріалами:

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