Скільки компаній приєдналися до приватної ППО
До системи приватної протиповітряної оборони України продовжує приєднуватися бізнес. Станом на середину вересня 81 компанія вже отримала відповідний статус для участі в експериментальному проєкті.
Про це повідомляє Міноборони.
Скільки компаній подали заявки
Міністерство оборони України надало цим підприємствам статус уповноважених на здійснення заходів протиповітряної оборони.
Загалом до проєкту подали заявки 92 підприємства різних форм власності, галузей та областей України. Серед них — оператори й підприємства критичної інфраструктури, а також компанії приватного сектору.
Проєкт із залучення приватного сектору до виконання заходів ППО стартував за ініціативи Міноборони наприкінці 2025 року.
Як працює приватна ППО
Мета проєкту — посилити захист працівників, виробничих потужностей та об’єктів підприємств, які систематично зазнають атак безпілотників.
Приватна ППО є частиною багаторівневої системи захисту повітряного простору України. Групи приватної протиповітряної оборони не діють самостійно, а працюють у складі загальної системи під управлінням Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Раніше ми повідомляли, що існують такі вимоги до компаній, що хочуть приєднатися до приватної ППО:
- мати дозвіл/ліцензію на відповідну діяльність, зокрема, охоронну, роботу зі спецматеріалами тощо, або бути в реєстрі виконавців держконтрактів;
- підприємство не має перебувати під санкціями;
- не мати зв’язків із державою-агресором (власники, бенефіціари, керівництво);
- не володіти бізнесом у державі-агресорі;
- мати можливості для виконання завдань протиповітряної оборони.
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