Скільки грошей та на які потреби витрачають з держбюджету на одного нардепа (таблиця) — Finance.ua

Скільки грошей та на які потреби витрачають з держбюджету на одного нардепа (таблиця) Сьогодні 16:20 — Казна та Політика

Скільки грошей та на які потреби витрачають з держбюджету на одного нардепа (таблиця)

На одного депутата Верховної Ради з бюджету України витрачають близько 1,6 млн гривень на рік. У цю суму входять витрати на проїзд — 90 тис. гривень на рік, а також покриття витрат на оренду житла -понад 237 тис. гривень.

Про це йдеться в постанові Верховної Ради про бюджет на 2024 рік.

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Скільки коштів та на що витрачають

У постанові вказано, що на місячну оплату проїзду депутатам виділяють по 7,5 тис. гривень. Народні обранці отримують щомісяця майже 19,5 тисяч грн на оплату праці помічників-консультантів. За рік ця сума складає 233,4 тис. гривень.

Чиновнику покривають витрати на оренду житла — 238 тис. гривень на рік. Проте більше мільйона гривень щорічно члени парламенту отримують на Фонд для оплати праці помічників-консультантів, що становить 88,4 тис. гривень на місяць.

Таблиця: rada.gov.ua

У документі вказано, що на відрядження помічників-консультантів у виборчі округи з бюджету України виділяється 8 тис. гривень на рік. Щомісяно виділяють по 167 гривень на оплату утримання приміщень у виборчих округах.

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Важливо вказати, що станом на 25 лютого 2024 року у Верховній Раді зареєстрований 401 народний депутат.

Довідка Finance.ua:

НАЗК змінило підхід до перевірки декларацій державних службовців, у тому числі залучивши до роботи штучний інтелект;

державні службовці за весь 2022 рік та десять місяців 2023 року подали 972 456 декларацій.

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