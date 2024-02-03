Скільки готівкової валюти заощадили українці в 2023 році — НБУ — Finance.ua

Скільки готівкової валюти заощадили українці в 2023 році — НБУ Вчора 16:23 — Казна та Політика

У НБУ повідомили, що у 2023 році поза банками збільшився обсяг готівкової валюти на 11,8 млрд доларів. Це перевищує показник 2022 року, коли сума складала 10,1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд платіжного балансу НБУ

До цього обсягу входить готівкова валюта як населення, так і бізнесу.

У НБУ не оприлюднюють абсолютних цифр, однак у попередніх відкритих даних зазначено, що на момент початку 2023 року поза банками обсяг готівкової валюти становив 108 млрд доларів. Отже, зараз ця сума досягла 120 млрд доларів.

Інші судження

Однак, статистика НБУ може бути недосконалою та не до кінця коректно враховує відтік з України готівкової валюти. Це зазначає ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.

«Внаслідок такої методологічної вади при розрахунку платіжного балансу утворилось хибне уявлення, що на руках у бізнесу і населення в Україні аж 120 млрд доларів. Насправді, все значно скромніше», — написав він у Facebook.

За його словами, «на руках у населення та бізнесу не більше 60 млрд доларів».

«З цих 60 млрд доларів на руках у населення знаходиться десь 10−20 млрд доларів (через сплеск вивозу валюти та практику розрахунків криптою дати більш точну оцінку неможливо)», — повідомив Шапран та додав, що «40−45 млрд доларів, по суті, є обіговими коштами тіньового сектору».

Базовий метод заощадження

Долар та євро залишаються базовими валютами заощаджень українців. За даними Нацбанку на кінець 2023 року, окрім готівки бізнес зберігає на депозитах 364 млрд грн, а населення — 367 млрд гривень.

Обсяг усіх гривневих депозитів бізнесу становить 916 млрд гривень, населення — 712 млрд гривень, готівкова гривня поза банками — 716 млрд гривень.

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