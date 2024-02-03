Скільки готівкової валюти заощадили українці в 2023 році — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки готівкової валюти заощадили українці в 2023 році — НБУ

Казна та Політика
387
У НБУ повідомили, що у 2023 році поза банками збільшився обсяг готівкової валюти на 11,8 млрд доларів. Це перевищує показник 2022 року, коли сума складала 10,1 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд платіжного балансу НБУ.
До цього обсягу входить готівкова валюта як населення, так і бізнесу.
Читайте також
У НБУ не оприлюднюють абсолютних цифр, однак у попередніх відкритих даних зазначено, що на момент початку 2023 року поза банками обсяг готівкової валюти становив 108 млрд доларів. Отже, зараз ця сума досягла 120 млрд доларів.

Інші судження

Однак, статистика НБУ може бути недосконалою та не до кінця коректно враховує відтік з України готівкової валюти. Це зазначає ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.
«Внаслідок такої методологічної вади при розрахунку платіжного балансу утворилось хибне уявлення, що на руках у бізнесу і населення в Україні аж 120 млрд доларів. Насправді, все значно скромніше», — написав він у Facebook.
За його словами, «на руках у населення та бізнесу не більше 60 млрд доларів».
Читайте також
«З цих 60 млрд доларів на руках у населення знаходиться десь 10−20 млрд доларів (через сплеск вивозу валюти та практику розрахунків криптою дати більш точну оцінку неможливо)», — повідомив Шапран та додав, що «40−45 млрд доларів, по суті, є обіговими коштами тіньового сектору».

Базовий метод заощадження

Долар та євро залишаються базовими валютами заощаджень українців. За даними Нацбанку на кінець 2023 року, окрім готівки бізнес зберігає на депозитах 364 млрд грн, а населення — 367 млрд гривень.
Обсяг усіх гривневих депозитів бізнесу становить 916 млрд гривень, населення — 712 млрд гривень, готівкова гривня поза банками — 716 млрд гривень.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.