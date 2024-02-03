Долар vs євро. У якій валюті краще робити заощадження — відповідь експерта Вчора 10:20 — Валюта

Долар vs євро. У якій валюті краще робити заощадження — відповідь експерта

Єдина європейська валюта, якій у січні 2024 року виповнилося 25 років, є надійною валютою для заощаджень та розрахунків. Проте долар ще довго залишатиметься основною валютою у світі.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

Долар у світі більш популярний для заощаджень

«Євро є валютою, яка офіційно визнана МВФ резервною валютою, вона дуже популярна в нашому регіоні, кілька країн навіть підтримують монетарний режим фіксованого курсу до євро або до корзини валют, в який євро займає найбільшу частку», — сказав він.

За його словами, «долар у світі більш популярний для заощаджень та розрахунків і ще буде довго таким, але в європейському регіоні заощадження в євро диктує ринок».

«Мешканцям України я б радив не забувати і про гривню», — додав експерт.

Коливання курсу

За час свого існування євро продемонстрував стабільність, навіть попри значно більшу кількість криз у зоні євро, ніж у США. Початковий курс євро/долар був зафіксований на рівні 1,18. Зараз цей курс — близько 1,09.

Проте протягом року курс євро до долара може суттєво коливатися, інколи на 10% і більше, і Шапран радить звертати увагу на це.

За його словами, людині без фахової підготовки досить легко втратити на коливаннях валютного курсу протягом 1−2 років.

«Якщо ви плануєте витрати в євро, то краще накопичувати в євро. Якщо витрати значні, наприклад на дорогі товари (авто, побутова техніка і т.д.) то варто поцікавитись у продавця формуванням ціни на імпорт, від якої валюти залежить ціна на товар», — сказав експерт.

Шапран також радить робити диверсифікацію валютного портфелю, особливо якщо немає чіткого уявлення про майбутні витрати.

«99% населення України здійснює витрати в гривні, тому це також має бути популярною валютою для заощаджень, тим більше, що ставки за депозитами в гривні значно вищі за депозити в інвалюті, а ризик девальвації нацвалюти мінімальний», — сказав він.

Інші валюти

Як зазначив Шапран, іноземною валютою номер один залишається долар США, популярними є євро, британський фунт, канадський долар, цікавим для заощаджень є швейцарський франк.

«Частка інвалюти в портфелі заощаджень у кожного має бути своя, відповідно до витрат. Гривня та резервні валюти, визнанні МВФ, цілком підходять для заощаджень», — додав експерт.

Щодо перспектив збільшення частки євро в Україні для заощаджень по мірі процесу вступу до ЄС, то експерт не впевнений в цьому, оскільки поки ми маємо тренд до низьких ставок за валютними депозитами і досить низький ризик до суттєвої девальвації національної валюти.

«За підсумками 2023 року можна було отримати 15−17% річних у досить-таки пристойних банках, а оскільки курс долара та євро суттєво не змінився, то вигода очевидна», — сказав він.

Шапран переконаний, що євро збережеться в якості єдиної валюти для країн ЄС, «більше того зона євро буде розширюватись».

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