Скільки допомоги Україна отримала від ЄС від початку великої війни
Від початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року Україна отримала понад 193 млрд євро допомоги від ЄС та держав-членів.
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко під час участі у виїзному неформальному засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Києві.
«Із лютого 2022 року Україна отримала понад 193 млрд євро допомоги від ЄС та держав-членів. Це дозволило нам вистояти, продовжувати опір російській агресії і рухатися шляхом реформ», — повідомила Свириденко.
За її словами, для України важливі міжнародна підтримка та якнайшвидше розблокування позики від Євросоюзу, оскільки «це питання українського оборонного планування та стійкості країни в умовах воєнних загроз».
Вона також зазначила, що Україна інтегрує фінальні критерії вступу до ЄС за всіма кластерами до Національної програми адаптації законодавства до права Євросоюзу, ухвалення якої очікується найближчим часом.
Крім того, прем’єрка додала, що наразі Україна готова ділитися з партнерами досвідом забезпечення роботи енергосистеми в умовах війни.
До цього Finance.ua зазначав, що з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 172 млрд доларів зовнішнього фінансування. Ці ресурси надаються під чітко визначені цілі, зокрема пов’язані з безпекою.
