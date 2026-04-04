0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Скільки допомоги Україна отримала від ЄС від початку великої війни

Казна та Політика
409
193 млрд євро - стільки допомоги від ЄС отримала Україна з 2022 року
Від початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року Україна отримала понад 193 млрд євро допомоги від ЄС та держав-членів.
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко під час участі у виїзному неформальному засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Києві.
«Із лютого 2022 року Україна отримала понад 193 млрд євро допомоги від ЄС та держав-членів. Це дозволило нам вистояти, продовжувати опір російській агресії і рухатися шляхом реформ», — повідомила Свириденко.
За її словами, для України важливі міжнародна підтримка та якнайшвидше розблокування позики від Євросоюзу, оскільки «це питання українського оборонного планування та стійкості країни в умовах воєнних загроз».
Вона також зазначила, що Україна інтегрує фінальні критерії вступу до ЄС за всіма кластерами до Національної програми адаптації законодавства до права Євросоюзу, ухвалення якої очікується найближчим часом.
Крім того, прем’єрка додала, що наразі Україна готова ділитися з партнерами досвідом забезпечення роботи енергосистеми в умовах війни.
До цього Finance.ua зазначав, що з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 172 млрд доларів зовнішнього фінансування. Ці ресурси надаються під чітко визначені цілі, зокрема пов’язані з безпекою.

За матеріалами:
Finance.ua
ЄСФінансова допомога
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems