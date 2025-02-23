Скільки добровільних страхових внесків до ПФУ сплатили українці за 2023−2024 — Finance.ua

Скільки добровільних страхових внесків до ПФУ сплатили українці за 2023−2024 Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Скільки добровільних страхових внесків до ПФУ сплатили українці за 2023−2024

Майже 65 млн гривень добровільних страхових внесків до Пенсійного фонду України сплатили українці з моменту запровадження такої можливості, а саме протягом 2023−2024 років.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

добровільні страхові внески і тим самим збільшити страховий стаж. Як результат, це дає можливість отримати більші пенсійні виплати при виході на пенсію. Нагадаємо, що у березні 2023 року українці отримали можливість сплачувати до Пенсійного фонду. Як результат, це дає можливість отримати більші пенсійні виплати при виході на пенсію.

Такі внески можна сплачувати як за себе, так і за інших осіб. Робити це легко і зручно, адже не потрібно відвідувати державні установи і укладати паперові договори, все можна зробити не виходячи з дому, онлайн.

Для кого інструмент може бути корисним?

Як зазначають у Мінсоцполітики, багато хто з ФОП, які мають достатній дохід, сплачують мінімальний ЄСВ, і як наслідок при досягненні пенсійного віку стикаються з тим, що їх пенсія дуже низька. Щоб забезпечити собі вищу пенсію при досягненні пенсійного віку, можна скористатися опцією сплати добровільних внесків.

Крім того, сплата добровільних страхових внесків — це також можливість «заробити на пенсію» тим, хто має неофіційний дохід. Адже необхідність заробляти на себе і на родину часто підштовхує людей до тимчасових і неофіційних заробітків без сплати ЄСВ, відповідно такий період роботи не зараховується до страхового стажу.

У відомстві нагадали, що розмір пенсії напряму залежить від офіційного заробітку, точніше від того, який розмір єдиного внеску сплачується людиною протягом професійного життя.

Для того, щоб був зарахований один повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць внесків має бути не менше, ніж мінімальний страховий внесок, тобто — 1760 грн. Якщо ж людина сплатить вдвічі більший внесок, то пенсія нараховуватиметься з подвійної мінімальної зарплати.

Для людей передпенсійного віку, які через війну втратили роботу і не можуть знайти нову, ця можливість також актуальна. Якщо до пенсії залишилось, наприклад, рік-два, допомогти забезпечити їм необхідний страховий стаж можуть близькі та рідні, сплачуючи хоча б мінімальні внески для зарахування стажу.

Те ж саме стосується українців, які виїхали за кордон. Вони часто не знають, що мають можливість сплачувати ЄСВ в пенсійну систему України. Через це втрачають можливість отримувати гідне пенсійне забезпечення в майбутньому. Однак, маючи дохід за кордоном, внески можна сплачувати в Україні, самостійно і дистанційно.

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Умови для участі у системі добровільного страхування

Оформити добровільні страхові внески можуть як працюючі (застраховані) особи, так і не працюючі, - старші 16 років.

Важливо: основними умовами добровільної участі є наявність інформації про особу, на користь якої надходить внесок, в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також те, що вона не є пенсіонером.

Тобто, добровільну участь може брати людина, яка хоча б раз працювала і за неї офіційно сплачувався ЄСВ, та у місяці сплати добровільних внесків — вона не була пенсіонером.

Сплачувати добровільні внески дозволяється незалежно від місцезнаходження.

Як скористатись сервісом?

Укласти в декілька кліків на вебпорталі електронних послуг ПФУ Договір про добровільну сплату страхових внесків (в електронній формі).

Для цього — авторизуватись на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія. Підпису або ID.GOV.UA. На панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» обрати опцію «Договір на добровільну участь». Далі опцію — «Бажаю сплачувати внески на себе», необхідні поля форми при цьому заповнюються автоматично. Потім підтвердити дані і дати згоду на їх передачу та обробку, поставивши відповідні позначки. Натискаємо кнопку «Підписати та сплатити» — і сплачуємо.

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Якщо ви бажаєте сплачувати внески за іншу людину, то, відповідно, необхідно буде внести її дані, в іншому — алгоритм той самий.

З якою періодичністю сплачувати добровільні внески та у якому розмірі, — ви вирішуєте самостійно, виходячи з побажань та власних фінансових можливостей.

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