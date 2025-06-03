Скільки безкоштовних електронних ключів від ДПС отримали платники з початку року — Finance.ua
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Скільки безкоштовних електронних ключів від ДПС отримали платники з початку року

Казна та Політика
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Скільки безкоштовних електронних ключів від ДПС отримали платники з початку року
Скільки безкоштовних електронних ключів від ДПС отримали платники з початку року
Як повідомляє Державна податкова служба, протягом січня — травня 2025 року понад 162,7 тис. платників податків скористалися послугами Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України.
Вони безкоштовно отримали понад 472,6 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
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Більшість користувачів — фізичні особи. Понад 92,8 тис. громадян отримали 189,4 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
Загалом з моменту запуску сервісу ДПС видано 14,9 млн сертифікатів.
Для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг потрібно:
  • 1. Ознайомитися з правилами та умовами надання послуг на вебсайті ca.tax.gov.ua у розділі «Отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг».
  • 2. Підготувати необхідні реєстраційні документи (список є на вебсайті).
  • 3. Прийти до пункту реєстрації з оригіналами документів (адреси вказані в розділі «Контакти» на вебсайті). Якщо у вас є паспорт у «Дії» (версія 2.0+), можна пройти ідентифікацію через смартфон за допомогою функції «Шеринг».
  • 4. Взяти з собою носій інформації для збереження особистого ключа (захищений носій ключової інформації, з’ємний флеш-носій тощо).
Оновити сертифікат можна самостійно всього за кілька хвилин через сервіс (дистанційного) повторного формування сертифікатів за електронним запитом.
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Дистанційно
Сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:
— чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);
— незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);
— особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.
Новий ключ буде дійсним протягом 2 років.
За матеріалами:
Finance.ua
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