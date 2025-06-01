У ДПС назвали лідерів за сплатою податків — Finance.ua

У ДПС назвали лідерів за сплатою податків Сьогодні 15:13 — Казна та Політика

У ДПС назвали лідерів за сплатою податків

Найбільше надходжень до Зведеного бюджету від початку року забезпечили підприємства промисловості та торгівлі. За січень-квітень кожна з цих галузей забезпечила по 17,2% від усіх податкових надходжень.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

Також до лідерів вийшли державне управління й оборона та обов’язкове соціальне страхування — 11,8%.

Частка фінансової та страхової діяльності становила 9,6%.

У яких галузях найбільше зростання

За словами голови Податкової, за 4 місяці 2025 року найбільше зростання сплати, порівняно з січнем-квітнем 2024 року, зафіксовано у таких галузях:

переробна промисловість — зростання на 43,4% (+34 млрд грн);

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів - на 30,8% (+26,3 млрд грн);

державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — на 30,4% (+17,8 млрд грн);

постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря — на 43,5% (+12,5 млрд грн).

«Ці галузі стабільно тримають економіку та демонструють впевнене зростання», — додав Кравченко.

Нагадаємо, українці мають можливість скористатися податковою знижкою. Це право передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету.

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