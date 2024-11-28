Сім країн анонсували збільшення допомоги Україні — Finance.ua

Сім країн анонсували збільшення допомоги Україні Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

Лідери країн Балтії, Скандинавії та Польщі домовилися збільшити допомогу Україні, зокрема підтримку ОПК та наростити поставку боєприпасів.

Про це йшлося на саміті у шведському Хапсунді, який відбувся у середу, 27 листопада, про що свідчить спільна заява учасників заходу.

У саміті взяли участь глави урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі та Швеції. Вони обговорили ключові питання безпеки в умовах посилення загроз для євроатлантичного регіону.

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Учасники зустрічі заявили про необхідність консолідації зусиль задля підтримки України та посилення тиску на росію.

Глави урядів країн одностайно заявили про важливість посилення військової допомоги Україні. Вони підкреслили, що їхні країни є лідерами за обсягами військової підтримки на душу населення та мають намір продовжувати цю роботу.

У найближчі місяці планується збільшити обсяги допомоги, зокрема підтримку українській оборонній промисловості та забезпечення постачання боєприпасів.

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Лідери наголосили, що стійкість та мужність України у протистоянні російській агресії мають бути підкріплені надійною міжнародною підтримкою. Також було висловлено заклик до інших країн долучитися до цих зусиль.

Учасники саміту підтримали План перемоги України, спрямований на досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру, а також на повну інтеграцію України до європейських і євроатлантичних структур.

Лідери країн Балтії та Скандинавії визнали росію найбільшою загрозою для регіональної та глобальної безпеки. У спільній заяві наголошено, що агресивні дії рф, включаючи незаконну війну проти України та використання гібридних методів, серйозно підривають мир і стабільність.

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Учасники домовилися продовжувати роботу над стримуванням і протидією російській агресії, посиленням санкцій проти росії та тих, хто підтримує її агресію. Крім того, вони підтвердили наміри зміцнювати оборонні можливості своїх країн та спільну безпеку євроатлантичного регіону.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram відреагував на цю заяву. Він подякував країнам Балтії, Північної Європи та Польщі.

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