Норвегія обіцяє збільшити витрати на допомогу Україні наступного року до $2,7 мільярда — Finance.ua
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Норвегія обіцяє збільшити витрати на допомогу Україні наступного року до $2,7 мільярда

Казна та Політика
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Норвегія обіцяє збільшити витрати на допомогу Україні наступного року до $2,7 мільярда
Норвегія обіцяє збільшити витрати на допомогу Україні наступного року до $2,7 мільярда
Про намір збільшити фінансову підтримку України з $2,4 млрд цього року приблизно до $2,7 млрд у 2025 році оголосив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.
Про це повідомляють західні ЗМІ.
У вересні влада Норвегії продовжила період надання щорічної допомоги Україні до 2030 року і мала намір направляти на ці цілі щороку додатково $475 млн. Тоді повідомлялося, що загальна допомога Києву до 2030 року зросте до $12,8 млрд — на потреби країни піде ще приблизно $5,7 млрд.
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Водночас ЗМІ нагадують, що між лівоцентристським урядом меншості в Норвегії та опозицією відзначалися розбіжності щодо розмірів допомоги, які Осло має надавати Україні.
Крім того, Осло має намір поставити Україні 6 од. F-16 у 2024−2025 рр. і допомагає з тренуваннями українських пілотів у Данії.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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