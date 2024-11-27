Норвегія обіцяє збільшити витрати на допомогу Україні наступного року до $2,7 мільярда — Finance.ua

Норвегія обіцяє збільшити витрати на допомогу Україні наступного року до $2,7 мільярда Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Норвегія обіцяє збільшити витрати на допомогу Україні наступного року до $2,7 мільярда

Про намір збільшити фінансову підтримку України з $2,4 млрд цього року приблизно до $2,7 млрд у 2025 році оголосив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Про це повідомляють західні ЗМІ.

У вересні влада Норвегії продовжила період надання щорічної допомоги Україні до 2030 року і мала намір направляти на ці цілі щороку додатково $475 млн. Тоді повідомлялося, що загальна допомога Києву до 2030 року зросте до $12,8 млрд — на потреби країни піде ще приблизно $5,7 млрд.

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Водночас ЗМІ нагадують, що між лівоцентристським урядом меншості в Норвегії та опозицією відзначалися розбіжності щодо розмірів допомоги, які Осло має надавати Україні.

Крім того, Осло має намір поставити Україні 6 од. F-16 у 2024−2025 рр. і допомагає з тренуваннями українських пілотів у Данії.

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