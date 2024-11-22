Норвегія надасть Україні майже €43 мільйони на розвиток оборонної промисловості — Finance.ua

Норвегія надасть Україні майже €43 мільйони на розвиток оборонної промисловості Сьогодні 11:47

Норвегія надасть Україні майже €43 мільйони на розвиток оборонної промисловості

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Ґрам у четвер оголосив про виділення Україні 500 мільйонів норвезьких крон (майже 43 мільйони євро) на розвиток її оборонної промисловості.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті норвезького уряду.

«Це фінансування буде спрямоване на оборонну промисловість України, щоб пришвидшити виробництво зброї та військової техніки», — сказав Ґрам під час зустрічі міністрів оборони Північних країн у Копенгагені, присвяченої російсько-українській війні та потребам України у підтримці.

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Глава норвезького оборонного відомства зазначив, що Норвегія робить внесок із власних запасів і закуповує продукцію вітчизняної промисловості, однак цього недостатньо.

«Ми повинні посилити спроможність України виробляти більше, і ця підтримка допоможе цього досягти», — підкреслив він.

Як відомо, Данія у співпраці із Україною розробила модель фінансування закупівель безпосередньо в української оборонної промисловості. Також запроваджено процеси моніторингу та забезпечення підзвітності проєктів.

Ґрам пояснив, що внесок Норвегії у розмірі 500 мільйонів норвезьких крон буде частиною цієї домовленості, що дозволить норвезьким коштам негайно вплинути на ситуацію в Україні.

Укрінформ За матеріалами:

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