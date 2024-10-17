Норвегія виділила €6,4 мільйона на допомогу Україні — Finance.ua

Норвегія виділила €6,4 мільйона на допомогу Україні Сьогодні 11:28 — Казна та Політика

Норвегія виділила €6,4 мільйона на допомогу Україні

Уряд Норвегії ухвалив пакет допомоги Україні на 6,4 млн євро.

Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Ейде під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі.

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«Ми виділили 6,4 млн євро від уряду Норвегії, щоб підтримати Україну», — сказав міністр.

Він зазначив, що Норвегія має декілька планів, які буде застосовувати виходячи з того, закінчиться війна в Україні, чи продовжиться далі.

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«Що є незмінним — це підтримка України та її інтеграція в НАТО. Ми боремося не лише за Україну, а і за нас. У нас у всіх є неприємний досвід з Росією і їй не можна довіряти, а ми хочемо жити в мирі», — наголосив Еспен Ейде.

Укрінформ За матеріалами:

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