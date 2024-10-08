Уряд Норвегії пропонує збільшити програму підтримки України до $12,7 мільярда — Finance.ua

Уряд Норвегії пропонує збільшити програму підтримки України до $12,7 мільярда Сьогодні 09:14

Уряд Норвегії пропонує збільшити загальний обсяг фінансування Програми підтримки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) для України до 135 мільярдів норвезьких крон (12,7 млрд доларів США) і продовжити її ще на три роки до 2030 року.

Про це йдеться у пресрелізі уряду.

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Норвегія планує виділити 250 млн норвезьких крон (23,5 млн доларів) для інвестицій Norfund (Норвезький інвестиційний фонд для країн, що розвиваються), в Україну. Капітал, наданий Norfund, дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, зокрема норвезьких. Про це повідомили у Мінекономіки України.

У 2024 році Уряд Норвегії має намір спрямувати близько 250 млн норвезьких крон на інвестиції Norfund в Україну.

Фінансування буде виділено в межах Програми підтримки Нансена для України. Уряд також планує продовжити цю ініціативу в наступні роки.

Укрінформ За матеріалами:

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