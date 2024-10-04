Норвегія планує виділити $23,5 млн для інвестицій Norfund в Україну — Finance.ua

Норвегія планує виділити $23,5 млн для інвестицій Norfund в Україну Сьогодні 17:22

Норвегія планує виділити 250 млн норвезьких крон (23,5 млн доларів) для інвестицій Norfund (Норвезький інвестиційний фонд для країн, що розвиваються), в Україну. Капітал, наданий Norfund, дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, зокрема норвезьких.

Про це повідомили у Мінекономіки України.

У 2024 році Уряд Норвегії має намір спрямувати близько 250 млн норвезьких крон на інвестиції Norfund в Україну.

Фінансування буде виділено в межах Програми підтримки Нансена для України. Уряд також планує продовжити цю ініціативу в наступні роки.

«Залучення приватного капіталу є вкрай необхідним для підтримки проєктів відбудови та відновлення. Я дякую Уряду Норвегії за це рішення, яке не тільки відкриває шлях для інвестицій Norfund, а й підтримує зусилля Міністерства економіки в реалізації загальної стратегії з залучення державних і приватних інвестицій обсягом до 40 млрд євро у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та агенціями розвитку», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що його країна має багато технологій та знань у сфері безпілотників. Спеціалісти можуть поділитися знаннями з Україною.

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