Норвегія допоможе Україні будувати житло для ВПО — Finance.ua

Норвегія допоможе Україні будувати житло для ВПО
Норвезькі компанії Itera, Moelven та EksFin планують реалізувати проєкт «Житло в Україні», який забезпечить домівками внутрішньопереміщених осіб.
Про це повідомила пресслужба «Укрфінжитла».
Компанія зазначила, що реалізація пілотного проєкту запланована у Київській, Полтавській та Кіровоградській областях. Для обговорення його деталей члени правління «Укрфінжитла» зустрілись з представниками норвезьких компаній.
Проєкт «Житло в Україні» буде спрямований на забезпечення домівками людей, які покинули власні оселі й перемістились в інші населені пункти через повномасштабне вторгнення рф.
Такі громадяни отримають земельні ділянки під забудову, а також можливість придбати будинки компанії Moelven по «єОселі».
Крім цього, проєкт має на меті створити сприятливі умови для повної інтеграції ВПО в нове соціальне середовище.
Довідка Finance.ua:
- Кабінет міністрів змінив умови пільгової іпотеки єОселя. Зокрема, в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях можна буде придбати житло віком до 10 років. Зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та для членів сім’ї ВПО першого ступеня споріднення.
- Деякі родини внутрішніх переселенців мають право на отримання фінансової допомоги на оренду житла.
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