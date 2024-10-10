Норвегія допоможе Україні будувати житло для ВПО — Finance.ua

Норвегія допоможе Україні будувати житло для ВПО Сьогодні 16:44 — Нерухомість

Норвегія допоможе Україні будувати житло для ВПО

Норвезькі компанії Itera, Moelven та EksFin планують реалізувати проєкт «Житло в Україні», який забезпечить домівками внутрішньопереміщених осіб.

Про це повідомила пресслужба «Укрфінжитла».

Компанія зазначила, що реалізація пілотного проєкту запланована у Київській, Полтавській та Кіровоградській областях. Для обговорення його деталей члени правління «Укрфінжитла» зустрілись з представниками норвезьких компаній.

Проєкт «Житло в Україні» буде спрямований на забезпечення домівками людей, які покинули власні оселі й перемістились в інші населені пункти через повномасштабне вторгнення рф.

Такі громадяни отримають земельні ділянки під забудову, а також можливість придбати будинки компанії Moelven по «єОселі».

Крім цього, проєкт має на меті створити сприятливі умови для повної інтеграції ВПО в нове соціальне середовище.

Довідка Finance.ua:

Кабінет міністрів змінив умови пільгової іпотеки єОселя. Зокрема, в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях можна буде придбати житло віком до 10 років. Зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та для членів сім’ї ВПО першого ступеня споріднення.

Деякі родини внутрішніх переселенців мають право на отримання фінансової допомоги на оренду житла.



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