Січень піднімає європейські фондові ринки: ТОП-5 акцій з найкращими показниками

17
Європейський фондовий ринок потужно розпочав 2026 рік і підтверджує сезонний вплив січня, причому кілька акцій історично виділялися в перший місяць року та знову лідирують у зростанні.
Як пише Еuronews, сезонні тенденції вказують на те, що січень зазвичай є позитивним, хоча й не особливо видатним, місяцем для європейських акцій.
Однак в останні роки перший місяць року демонстрував надзвичайно сильне зростання, особливо для невеликої групи акцій.
Згідно з даними TradingView, протягом останніх двох десятиліть індекс Euro STOXX 50 зростав у середньому на 0,26% у січні та закривав місяць у плюсі ​​у 56% випадків. Національні індекси демонструють подібну поведінку.
Німецький DAX зафіксував середній приріст у січні на 0,44%, зростаючи у 57% випадків.
Французький CAC 40 становить у середньому 0,58%, також демонструючи приріст у 57% випадків.
Італійський індекс FTSE MIB дещо виділяється, із середнім приростом 1,23% у січні та 62% його акцій закрилися з підвищенням.
ТОП-5 компаній

Alten SA
Французька консалтингова компанія з інженерії та технологій демонструє чітку позитивну тенденцію у січні. За останні 20 років акції компанії зростали в середньому на 4,13% і закривали місяць із зростанням у 71% випадків.
Accor SA
Французька готельна група зафіксувала середній прибуток у розмірі 4,3% у січні, причому 67% місяців демонстрували позитивні результати, особливо після відновлення після пандемії.
Sopra Steria Group SA
Ця технологічна консалтингова компанія має один із найстабільніших показників у січні, із середнім зростанням на 5,75% та рівнем успішності 76% за останні два десятиліття.
Sartorius AG
Акції німецького постачальника біотезнологічної продукції в січні зросли в середньому на 5,85%, з 67% позитивних завершень, що виділяє січень 2025 року зі зростанням понад 30%.
Rheinmetall AG
Німецький оборонний концерн лідирує в рейтингу із середнім зростанням на 7,74% у січні та показником успішності 90%, що зумовлено структурними поштовхами та постійною переоцінкою геополітичних ризиків.
Висновки
Сезонні закономірності допомагають виявити повторювану поведінку ринку, пов’язану з ребалансуванням портфеля та очікуваннями інвесторів. Однак вони не є гарантією та можуть бути порушені макроекономічними факторами, політичними рішеннями або неочікуваними геополітичними подіями.
Хоча січень у середньому не є найсильнішим місяцем для європейських акцій, досвід показує, що для певної групи акцій він історично забезпечував зростання.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
