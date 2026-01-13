Січень піднімає європейські фондові ринки: ТОП-5 акцій з найкращими показниками Сьогодні 14:23 — Особисті фінанси

Європейський фондовий ринок потужно розпочав 2026 рік і підтверджує сезонний вплив січня, причому кілька акцій історично виділялися в перший місяць року та знову лідирують у зростанні.

Як пише Еuronews , сезонні тенденції вказують на те, що січень зазвичай є позитивним, хоча й не особливо видатним, місяцем для європейських акцій.

Однак в останні роки перший місяць року демонстрував надзвичайно сильне зростання, особливо для невеликої групи акцій.

Згідно з даними TradingView, протягом останніх двох десятиліть індекс Euro STOXX 50 зростав у середньому на 0,26% у січні та закривав місяць у плюсі ​​у 56% випадків. Національні індекси демонструють подібну поведінку.

Німецький DAX зафіксував середній приріст у січні на 0,44%, зростаючи у 57% випадків.

Французький CAC 40 становить у середньому 0,58%, також демонструючи приріст у 57% випадків.

Італійський індекс FTSE MIB дещо виділяється, із середнім приростом 1,23% у січні та 62% його акцій закрилися з підвищенням.

ТОП-5 компаній

Alten SA

Французька консалтингова компанія з інженерії та технологій демонструє чітку позитивну тенденцію у січні. За останні 20 років акції компанії зростали в середньому на 4,13% і закривали місяць із зростанням у 71% випадків.

Accor SA

Французька готельна група зафіксувала середній прибуток у розмірі 4,3% у січні, причому 67% місяців демонстрували позитивні результати, особливо після відновлення після пандемії.

Sopra Steria Group SA

Ця технологічна консалтингова компанія має один із найстабільніших показників у січні, із середнім зростанням на 5,75% та рівнем успішності 76% за останні два десятиліття.

Sartorius AG

Акції німецького постачальника біотезнологічної продукції в січні зросли в середньому на 5,85%, з 67% позитивних завершень, що виділяє січень 2025 року зі зростанням понад 30%.

Rheinmetall AG

лідирує в рейтингу із середнім зростанням на 7,74% у січні та показником успішності 90%, що зумовлено структурними поштовхами та постійною переоцінкою геополітичних ризиків. Німецький оборонний концерн лідирує в рейтингу із середнім зростанням на 7,74% у січні та показником успішності 90%, що зумовлено структурними поштовхами та постійною переоцінкою геополітичних ризиків.

Висновки

Сезонні закономірності допомагають виявити повторювану поведінку ринку, пов’язану з ребалансуванням портфеля та очікуваннями інвесторів. Однак вони не є гарантією та можуть бути порушені макроекономічними факторами, політичними рішеннями або неочікуваними геополітичними подіями.

Хоча січень у середньому не є найсильнішим місяцем для європейських акцій, досвід показує, що для певної групи акцій він історично забезпечував зростання.

