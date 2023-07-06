Швидкий розпродаж від Ryanair: безліч напрямків від 10 євро — Finance.ua

Швидкий розпродаж від Ryanair: безліч напрямків від 10 євро
Ірландський лоукостер Ryanair проводить швидкий розпродаж на серпень-вересень. Акційні квитки доступні лише сьогодні, 6 липня.
Дешеві квитки можна придбати на напрямки по всій Європі. В акції беруть участь рейси з 22 серпня до 30 вересня.
Забронювати бюджетні квитки від Ryanair можна тільки сьогодні. Тому варто поквапитись, якщо ви таки плануєте здійснити подорож у серпні-вересні.
Приклади бронювань та ціни:
- Каунас — Гетеборг — від 10 євро;
- Бордо — Лісабон — від 10 євро;
- Гданськ — Осло — від 11 євро;
- Краків — Відень — від 12 євро;
- Краків — Берлін — від 12 євро;
- Каунас — Копенгаген — від 12 євро;
- Варшава — Брюссель — від 14 євро;
- Прага — Венеція — від 17 євро.
Знайти більше напрямків можна на сайті Ryanair.
Нагадаємо, бюджетна авіакомпанія Ryanair запустить нові маршрути Європою до кінця року. Початок нових рейсів запланований на осінньо-зимовий період 2023 року.
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