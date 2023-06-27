Wizz Air проводить розпродаж авіаквитків на Близький Схід — Finance.ua

Wizz Air проводить розпродаж авіаквитків на Близький Схід
Акція охоплює перельоти, що вилітають зі столиці ОАЕ Абу-Дабі, міст Саудівської Аравії або прямують до цих міст. У перелік маршрутів зі знижками входять Тель-Авів — Абу-Дабі, Алмати — Абу-Дабі, Астана — Абу-Дабі.
Розмір знижки складає 20%. Вона поширюється на тариф, проте не діє на адміністративний збір та послуги, які пасажир купує додатково.
Період польотів обмежений — знижка діє лише на рейси, які виконуватимуться до 30 вересня 2023 року.
Wizz Air має широку мережу маршрутів з Абу-Дабі. Лоукостер виконує або планує польоти зі столиці ОАЕ до:
- Албанії,
- Вірменії,
- Австрії,
- Азербайджану,
- Бахрейну,
- Боснії та Герцеговини,
- Болгарії,
- Кіпру,
- Єгипту,
- Грузії,
- Греції,
- Угорщини,
- Ізраїлю,
- Італії,
- Йорданії,
- Казахстану,
- Кувейту,
- Киргизстану,
- Мальдів,
- Польщі,
- Румунії,
- Саудівської Аравії,
- Сербії,
- Туреччини,
- Узбекистану.
Маршрутна мережа Wizz Air у Саудівській Аравії включає Даммам, Джедду, Ер-Ріяд, Медіну.
Рейси Wizz Air зі знижками з Ізраїлю:
Тель-Авів — Абу-Дабі, 5 — 7 разів на тиждень. Ціни квитків починаються від 197 шекелів в один бік.
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