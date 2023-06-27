Wizz Air проводить розпродаж авіаквитків на Близький Схід — Finance.ua

Wizz Air проводить розпродаж авіаквитків на Близький Схід Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

Акція охоплює перельоти, що вилітають зі столиці ОАЕ Абу-Дабі, міст Саудівської Аравії або прямують до цих міст. У перелік маршрутів зі знижками входять Тель-Авів — Абу-Дабі, Алмати — Абу-Дабі, Астана — Абу-Дабі.

Розмір знижки складає 20%. Вона поширюється на тариф, проте не діє на адміністративний збір та послуги, які пасажир купує додатково.

Період польотів обмежений — знижка діє лише на рейси, які виконуватимуться до 30 вересня 2023 року.

Wizz Air має широку мережу маршрутів з Абу-Дабі. Лоукостер виконує або планує польоти зі столиці ОАЕ до:

Албанії,

Вірменії,

Австрії,

Азербайджану,

Бахрейну,

Боснії та Герцеговини,

Болгарії,

Кіпру,

Єгипту,

Грузії,

Греції,

Угорщини,

Ізраїлю,

Італії,

Йорданії,

Казахстану,

Кувейту,

Киргизстану,

Мальдів,

Польщі,

Румунії,

Саудівської Аравії,

Сербії,

Туреччини,

Узбекистану.

Маршрутна мережа Wizz Air у Саудівській Аравії включає Даммам, Джедду, Ер-Ріяд, Медіну.

Рейси Wizz Air зі знижками з Ізраїлю:

Тель-Авів — Абу-Дабі, 5 — 7 разів на тиждень. Ціни квитків починаються від 197 шекелів в один бік.

Телеканал 24 За матеріалами:

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