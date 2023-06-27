Wizz Air проводить розпродаж авіаквитків на Близький Схід — Finance.ua
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Wizz Air проводить розпродаж авіаквитків на Близький Схід

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Акція охоплює перельоти, що вилітають зі столиці ОАЕ Абу-Дабі, міст Саудівської Аравії або прямують до цих міст. У перелік маршрутів зі знижками входять Тель-Авів — Абу-Дабі, Алмати — Абу-Дабі, Астана — Абу-Дабі.
Розмір знижки складає 20%. Вона поширюється на тариф, проте не діє на адміністративний збір та послуги, які пасажир купує додатково.
Період польотів обмежений — знижка діє лише на рейси, які виконуватимуться до 30 вересня 2023 року.
Wizz Air має широку мережу маршрутів з Абу-Дабі. Лоукостер виконує або планує польоти зі столиці ОАЕ до:
  • Албанії,
  • Вірменії,
  • Австрії,
  • Азербайджану,
  • Бахрейну,
  • Боснії та Герцеговини,
  • Болгарії,
  • Кіпру,
  • Єгипту,
  • Грузії,
  • Греції,
  • Угорщини,
  • Ізраїлю,
  • Італії,
  • Йорданії,
  • Казахстану,
  • Кувейту,
  • Киргизстану,
  • Мальдів,
  • Польщі,
  • Румунії,
  • Саудівської Аравії,
  • Сербії,
  • Туреччини,
  • Узбекистану.
Маршрутна мережа Wizz Air у Саудівській Аравії включає Даммам, Джедду, Ер-Ріяд, Медіну.
Рейси Wizz Air зі знижками з Ізраїлю:
Тель-Авів — Абу-Дабі, 5 — 7 разів на тиждень. Ціни квитків починаються від 197 шекелів в один бік.

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За матеріалами:
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