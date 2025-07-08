Швейцарія виділить 5 мільярдів франків на відбудову України — Finance.ua
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Швейцарія виділить 5 мільярдів франків на відбудову України

Казна та Політика
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Швейцарія виділить 5 мільярдів франків на відбудову України
Швейцарія виділить 5 мільярдів франків на відбудову України
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Національної ради Швейцарії Маєю Рінікер, з якою обговорив гуманітарну підтримку та повернення викрадених росією українських дітей.
Про це глава держави повідомив у Фейсбуці.
«Обговорили міжнародну ситуацію, роботу з партнерами, швейцарську підтримку й допомогу. Дякую за рішення виділити 5 млрд франків на відбудову нашої країни. Маємо багато перспективних проєктів у гуманітарній сфері, які за допомогою цих коштів можемо спільно реалізувати. Також торкнулись питання викрадених дітей. Сподіваємося, що Швейцарія практично приєднається до нашої роботи з партнерами задля повернення всіх дітей додому, в Україну», — зазначив Зеленський.
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Він подякував Швейцарії за миротворчі зусилля та рішучу й послідовну підтримку України.
Нагадаємо, раніше Україна та Швейцарія підписали угоду про подвоєння фінансування проєктів відбудови — обсяг підтримки зросте до 100 млн швейцарських франків ($116,7 млн). Домовленість спрямована на посилення зусиль з відновлення інфраструктури та підтримки постраждалих регіонів.
За матеріалами:
Укрінформ
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