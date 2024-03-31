Шведський концерн зупинить потік китайських автомобільних акумуляторів до Європи — Finance.ua

Шведський концерн зупинить потік китайських автомобільних акумуляторів до Європи
Батареї для мільйона автомобілів на рік — така перспективна потужність гігафабрики, яку побудує шведська група Northvolt на німецькому узбережжі Північного моря.
Як пише Tagesschau, про це заявив Пітер Карлссон — колишній менеджер Tesla, а нині генеральний директор шведського концерну Northvolt Drei.
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Перший камінь фундаменту майбутнього заводу з виробництва автомобільних акумуляторів 25 березня заклали канцлер ФРН Олаф Шольц, міністр економіки Роберт Хабек та CEO компанії Пітер Карлссон.
Виробництво батарей розпочнеться у 2026 році, а вихід на повну потужність заплановано до 2029 року. Обсяг інвестицій становитиме 4,5 мільярда євро.
Місце під будівництво заводу обрали саме в цьому північному регіоні через місцеві сильні вітри та наявність достатньої вітрогенерації, необхідної для потужного сучасного виробництва.
Ще однією важливою перевагою стала фінансова участь уряду ФРН, що субсидує проєкт на суму 902 мільйони євро.
Єврокомісія підтримала проєкт. На думку єврочиновників, із нарощуванням виробництва батарей у Німеччині Європа зможе стати технологічним центром «зеленої» трансформації та зламати домінування Китаю на європейському ринку акумуляторів для електроавтомобілів.
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