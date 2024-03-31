Шведський концерн зупинить потік китайських автомобільних акумуляторів до Європи — Finance.ua

Шведський концерн зупинить потік китайських автомобільних акумуляторів до Європи Сьогодні 06:12 — Світ

Шведський концерн зупинить потік китайських автомобільних акумуляторів до Європи, Фото: Marcus Brandt

Батареї для мільйона автомобілів на рік — така перспективна потужність гігафабрики, яку побудує шведська група Northvolt на німецькому узбережжі Північного моря.

Як пише Tagesschau, про це заявив Пітер Карлссон — колишній менеджер Tesla, а нині генеральний директор шведського концерну Northvolt Drei.

Перший камінь фундаменту майбутнього заводу з виробництва автомобільних акумуляторів 25 березня заклали канцлер ФРН Олаф Шольц, міністр економіки Роберт Хабек та CEO компанії Пітер Карлссон.

Виробництво батарей розпочнеться у 2026 році, а вихід на повну потужність заплановано до 2029 року. Обсяг інвестицій становитиме 4,5 мільярда євро.

Місце під будівництво заводу обрали саме в цьому північному регіоні через місцеві сильні вітри та наявність достатньої вітрогенерації, необхідної для потужного сучасного виробництва.

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Ще однією важливою перевагою стала фінансова участь уряду ФРН, що субсидує проєкт на суму 902 мільйони євро.

Єврокомісія підтримала проєкт. На думку єврочиновників, із нарощуванням виробництва батарей у Німеччині Європа зможе стати технологічним центром «зеленої» трансформації та зламати домінування Китаю на європейському ринку акумуляторів для електроавтомобілів.

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