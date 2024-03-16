Сінгапурська компанія вкладе кошти в новий завод з виробництва мікросхем «розміром з піщинку» — Finance.ua
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Сінгапурська компанія вкладе кошти в новий завод з виробництва мікросхем «розміром з піщинку»

Фондовий ринок
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Сінгапурська компанія вкладе кошти в новий завод з виробництва мікросхем «розміром з піщинку»
Сінгапурська компанія вкладе кошти в новий завод з виробництва мікросхем «розміром з піщинку»
Сингапурська компанія Silicon Box планує вкласти $3,5 млрд у будівництво нового заводу на півночі Італії. Угода про це інвестування отримала підтримку від уряду країни.
Про це пише Reuters.
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Наразі не визначили, у якому місті буде розташований завод. Розглядається декілька варіантів. Уряду Італії також знадобиться схвалення Єврокомісії на заплановану фінансову допомогу, яку, за словами міністерства, воно очікує дістати найближчим часом.
Проєкт є частиною довготривалих зусиль Італії щодо залучення інвестицій від технологічних компаній, зокрема так і не завершеної угоди з американською компанією Intel.
«На повну потужність інвестиції зможуть створити 1600 нових прямих робочих місць, на додаток до непрямих робочих місць, створених як на будівництві об'єкта, так і в ширшій екосистемі постачання та логістики, яка буде задіяна після повної експлуатації», — йдеться в заяві міністерства.
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За словами міністра промисловості, очікувані операційні витрати на проєкт складуть близько 4 млрд євро протягом 15 років.
Майже трирічний стартап, створений засновниками американського виробника мікросхем Marvell, вироблятиме в Італії так звані chiplets, які можуть бути розміром з піщинку.
Вони об'єднуються разом у процесі, який називається вдосконаленим пакуванням, економічно ефективним способом зв’язати маленькі напівпровідники в один процесор, який може живити все — від центрів обробки даних до побутових приладів.
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