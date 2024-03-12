Скільки українських компаній планують звільнення в цьому році - дослідження ЄБА — Finance.ua

Скільки українських компаній планують звільнення в цьому році - дослідження ЄБА Сьогодні 21:01 — Фондовий ринок

Скільки українських компаній планують звільнення в цьому році - дослідження ЄБА

У 2024 році керівники компаній, які є членами Європейської бізнес асоціації, передбачають переважно позитивну або стабільну динаміку змін у своїх доходах. Тільки 3% компаній планують скорочення персоналу в цьому році.

Про це свідчать результати опитування «Бізнес в умовах війни» серед членів Європейської Бізнес Асоціації за першу половину 2024 року.

Зростання доходів

41% опитаних СЕО очікують зростання доходів (у USD), 35% очікують доходи на рівні попереднього року, і 24% - прогнозують скорочення доходів. Майже ідентичною є оцінка динаміки доходів у натуральному виразі.

Обмеження в роботі

Наразі 78% членських компаній Асоціації працюють в повному обсязі, тоді як рік тому повноцінно працювали 54%. Кількість компаній, що мають обмеження у роботі, продовжує відповідно скорочуватись — з 46% минулого року до поточних 21%.

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Найбільш поширеним обмеженням залишається скорочення географії діяльності компаній. Не працюють наразі 1% опитаних компаній.

Виплата заробітних плат

Більшість компаній, а саме 88% виплачують заробітні плати у повному обсязі, при цьому 15% виплачують бонуси чи додаткові кошти. Водночас 43% компаній підвищили рівень заробітних плат співробітникам.

Кількість підприємств, що скорочують рівень оплати чи звільняють персонал у 2024 році залишається доволі низькою і наразі складає 5% та 3% відповідно.

Фінансова підтримка мобілізованих працівників

Підтримка бізнесом збройних сил України та, зокрема, власних працівників у лавах ЗСУ залишається високою — по 57% опитаних продовжують надавати фінансову підтримку. До того ж, 45% постачають власну продукцію на потреби ЗСУ та вразливих верств населення, 26% - надають послуги, 18% - допомагають медикаментами, 12% - постачають засоби захисту/оборони.

Обсяги допомоги війську та населенню від бізнесу залишаються стабільно високими з початку повномасштабного вторгнення.

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У 90% опитаних членських компаній Асоціації є співробітники, мобілізовані до лав збройних сил. У половини компаній, а саме у 51% кількість мобілізованих сягає до 10% від загальної кількості військовозобов'язаних. У 27% кількість мобілізованих сягає 10−20%, у 6% - 20−30%, і у 4% - більше 30% від загальної кількості військовозобов'язаних. Більше половини, зокрема 52% компаній повідомляють, що серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства спеціалісти, зокрема керівники, інженери вузької спеціалізації, ІТ фахівці, технологи, електрики, механіки, оператори.

Фінансові резерви

Бізнес зберігає фінансову стійкість попри відчутні втрати від війни. Наразі 46% опитаних компаній мають фінансові резерви на період більше року, 19% - на рік, 24% - на пів року та 6% - на кілька місяців.

Втрати від війни

На початку 2024 року втрати від війни для 36% опитаних компаній складають до $1 млн.

Водночас 39% повідомляють про втрати в діапазоні $1−10 млн, і 11% - про втрати більше $10 млн.

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Сукупні втрати респондентів поточної хвилі опитування внаслідок російської агресії складають принаймні $650 млн. До того ж, на стабільність операційних процесів 70% опитаних компаній впливають повітряні тривоги, через які компанії вимушені призупиняти діяльність.

Настрої бізнесу

У 28% опитаних настрої порівняно з 2023 роком не змінились, у 8% - покращились, однак у більшості - 64% - погіршились. Серед основних причин, що впливають на зміни настроїв бізнесу, топ-менеджери називають військову ситуацію, ситуацію з мобілізацією та затримку і невизначеність з міжнародною допомогою (зокрема, від США).

Нагадаємо, за даними НБУ, бізнес пом’якшив негативні оцінки поточних результатів та перспектив своєї діяльності. Водночас високі безпекові ризики, затримка з надходженням зовнішнього фінансування, логістичні проблеми через блокування західного кордону, слабкий інвестиційний попит, значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонне послаблення економічної діяльності на початку року продовжували стримувати економічну активність підприємств та негативно вплинули на їхні очікування.

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