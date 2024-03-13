НКЦПФР працює над запуском біржових торгів біопалива і хоче запустити пілот торгів агропродукцією — Finance.ua
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НКЦПФР працює над запуском біржових торгів біопалива і хоче запустити пілот торгів агропродукцією

Фондовий ринок
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) два роки спільно з колегами з Держенергоефективності працює над тим, щоб на українських біржах торгувалося біопаливо, повідомив член НКЦПФР Арсен Ільін.
«Це буде додатковий внесок в енергонезалежність… Сподіваюся, результат буде, але обсяг ринку тут середній», — сказав він в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
За його словами, за обсягами значно більший потенціал має агропродукція.
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«Але відверто скажу, що ринок цей досить складний, тому що, крім самої торгівлі, є ще питання контролю постачань», — зазначив Ільін.
Він пояснив, що потрібно переконатися, що постачається саме те, що було в контракті, і ця процедура набагато складніша, ніж можна уявити.
«Також є опитування логістики, тому що найбільша проблема нині - не просто продати що-небудь, а забезпечити логістику. І також розуміємо, що є ще додаткові питання безпеки у війну великих складів чогось, наприклад зерна», — додав член комісії.
Член Нацкомісії наголосив, що біржова торгівля з її прозорістю має переваги.
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«Тож не виключено, можна було б запропонувати автоматичне повернення ПДВ у разі торгівлі на біржі на експорт. Або, наприклад, надавати доступ до перевезень „Укрзалізниці“, тому що біржова торгівля дає змогу спланувати завантаження», — навів він приклади можливих стимулів учасників біржової торгівлі агропродукцією.
На його думку, ціна на біржі для продавців також може бути вигіднішою.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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