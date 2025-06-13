Швеція збільшить оборонні витрати до 5% ВВП — Finance.ua

Швеція збільшить оборонні витрати до 5% ВВП Сьогодні 21:26 — Світ

Швеція збільшить оборонні витрати до 5% ВВП

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підтвердив плани збільшити оборонні витрати країни до 5% ВВП.

Про це він сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Стокгольмі 12 червня.

Крістерссон нагадав, що кілька місяців тому уряд Швеції вже анонсував плани почати наймасштабніші інвестиції в оборону з часів холодної війни.

«Хочу підтвердити, що Швеція досягне нового цільового показника НАТО з витрат на оборону у розмірі 5% ВВП. Щонайменш 3,5% ВВП будуть спрямовані на ключові оборонні потреби задля досягнення нових цілей НАТО зі спроможностей», — сказав прем’єр Швеції.

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Він додав, що рішення формалізують після саміту НАТО у Гаазі.

«Ми розуміємо, що безвідносно того, яким буде рішення саміту НАТО, ми маємо специфічне географічне розташування, і ми маємо бути готові до майбутніх загроз з боку росії. Тлом для цього звісно є загарбницька війна проти України, але також і те, що ми дуже здавна знаємо росію. Вона є загрозою не лише для України, але усіх країн Європи і Альянсу», — зазначив Ульф Крістерссон.

Нагадаємо, раніше Вloomberg писав , що країни-члени НАТО розпочали роботу над угодою про значне збільшення витрат на оборону у розмірі 5% від обсягу ВВП на військові потреби. Таку вимогу до союзників Північноатлантичного альянсу неодноразово висував президент США Дональд Трамп.

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