Швеція збільшить оборонні витрати до 5% ВВП — Finance.ua
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Швеція збільшить оборонні витрати до 5% ВВП

Світ
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Швеція збільшить оборонні витрати до 5% ВВП
Швеція збільшить оборонні витрати до 5% ВВП
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підтвердив плани збільшити оборонні витрати країни до 5% ВВП.
Про це він сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Стокгольмі 12 червня.
Крістерссон нагадав, що кілька місяців тому уряд Швеції вже анонсував плани почати наймасштабніші інвестиції в оборону з часів холодної війни.
«Хочу підтвердити, що Швеція досягне нового цільового показника НАТО з витрат на оборону у розмірі 5% ВВП. Щонайменш 3,5% ВВП будуть спрямовані на ключові оборонні потреби задля досягнення нових цілей НАТО зі спроможностей», — сказав прем’єр Швеції.
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Він додав, що рішення формалізують після саміту НАТО у Гаазі.
«Ми розуміємо, що безвідносно того, яким буде рішення саміту НАТО, ми маємо специфічне географічне розташування, і ми маємо бути готові до майбутніх загроз з боку росії. Тлом для цього звісно є загарбницька війна проти України, але також і те, що ми дуже здавна знаємо росію. Вона є загрозою не лише для України, але усіх країн Європи і Альянсу», — зазначив Ульф Крістерссон.
Нагадаємо, раніше Вloomberg писав, що країни-члени НАТО розпочали роботу над угодою про значне збільшення витрат на оборону у розмірі 5% від обсягу ВВП на військові потреби. Таку вимогу до союзників Північноатлантичного альянсу неодноразово висував президент США Дональд Трамп.
За матеріалами:
kyiv24.news
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