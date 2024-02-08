Швеція виділила 26 млн євро на енергоефективність в Україні — Finance.ua

Швеція виділила 26 млн євро на енергоефективність в Україні Сьогодні 11:30 — Енергетика

Швеція виділила 26 млн євро на енергоефективність в Україні

Для грантової підтримки проєктів енергоефективності в Україні Швеція виділила 26,4 млн євро.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що кошти надійшли до фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (Фонд E5P). Рішення про їх виділення ухвалив уряд Швеції через Шведське агентство міжнародного розвитку (Sida).

Далі виділені урядом Швеції кошти будуть спрямовані за рішенням донорів Фонду Е5Р у вигляді грантової підтримки громадам.

На грантову підтримку можуть розраховувати, зокрема, громади, що реалізують проєкти у сфері централізованого тепло-, водопостачання, підвищення енергоефективності у будівлях комунальної форми власності, розвитку міського електротранспорту, відновлювальної енергетики за рахунок кредитів європейських установ.

Нагадаємо, раніше Україна отримала 25 вантажів допомоги з Азербайджану. Це вже четвертий транш допомоги від Азербайджану, до якого увійшли трансформаторні підстанції, силовий трансформатор, проводи, роз'єднувачі та інше устаткування для проведення відновлювальних та ремонтних робіт.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури до кінця року планує захистити від ракетних атак 22 об'єкти енергетики в 14 областях.

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