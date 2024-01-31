Підтримка енергосектору: Україна отримала ще 25 вантажів допомоги з Азербайджану — Finance.ua
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Підтримка енергосектору: Україна отримала ще 25 вантажів допомоги з Азербайджану

Енергетика
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Підтримка енергосектору: Україна отримала ще 25 вантажів допомоги з Азербайджану
Підтримка енергосектору: Україна отримала ще 25 вантажів допомоги з Азербайджану
Україна отримала ще 25 вантажів допомоги з Азербайджану. Про це повдомило Міненергетики.
За координації Міністерства енергетики у січні 2024 року Україна отримала чергову партію допомоги від азербайджанських партнерів, зокрема 25 вантажів енергетичного обладнання для проведення відновлювальних робіт.
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Це вже четвертий транш допомоги від Азербайджану, до якого увійшли трансформаторні підстанції, силовий трансформатор, проводи, роз'єднувачі та інше устаткування для проведення відновлювальних та ремонтних робіт.

Куди піде

Як зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, надане устаткування використовується українськими енергетиками для відновлення об'єктів, які продовжують зазнавати ворожих обстрілів, зокрема у прифронтових регіонах. Проведені роботи дозволяють утримувати стабільну роботу енергосистеми і забезпечувати потреби споживачів в електро- і теплопостачанні.
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Обладнання, отримане від Азербайджану протягом листопада 2023 та січня 2024 року, розподілене між 24-ма підприємствами енергетичної галузі, а саме операторами систем розподілу електроенергії, підприємствами теплопостачання, газової, вугільної та атомної галузей.

Довідка Finance.ua:

  • Загалом з березня 2022 року Україна отримала з Азербайджану 92 вантажі енергетичного устаткування загальною вагою понад 1 585 тонн, зокрема 51 силовий трансформатор, 111 трансформаторних підстанцій та інше обладнання. Завдяки цій допомозі від партнерів в Україні проведено масштабну ремонтну кампанію в енергетиці - до енергосистеми додано понад 2,2 ГВт потужностей.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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