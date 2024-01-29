Після будівництва нових блоків Хмельницька АЕС стане найпотужнішою в Європі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Після будівництва нових блоків Хмельницька АЕС стане найпотужнішою в Європі

Енергетика
14
Після будівництва нових блоків Хмельницька АЕС стане найпотужнішою в Європі
Після будівництва нових блоків Хмельницька АЕС стане найпотужнішою в Європі
У 2024 році планується початок будівництва ще чотирьох блоків на Хмельницькій атомній електростанції, два з яких — за сучасною американською технологією AP1000.
Читайте також
Про це в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини» розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.
Очільник Міненерго нагадав, що будівництво 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС планувалося вже давно, і готовність 3-го енергоблока на сьогодні є досить високою.
«Ми це розглядаємо як механізм компенсації потужностей окупованої Запорізької АЕС. Ми розуміємо, що повернемо цю станцію обов’язково, це питання часу. Інше питання — у якому стані ми її повернемо і чи зможемо одразу її запустити в роботу»,
— зазначив він.

Герман Галущенко розповів, що українська сторона веде тісну співпрацю з американською Westinghouse за двома проєктами: будівництво 3-го та 4-го блоків за технологією ВВЕР-1000, а також побудова ще двох реакторів типу АР1000.
Читайте також
Він наголосив, що АР1000 — це технологія, яка ні в Україні, ні в Європі ще не використовувалася. Це американський тип реактора і дуже потужна технологія, яка, зокрема, передбачає нові підходи до безпеки, наприклад, якщо у разі знеструмлення реактор вимушений перейти на резервне живлення і дизель-генератор теж зазнає пошкодження, то навіть у такому разі АР1000 може функціонувати 72 години без жодного ризику аварій.
За словами Германа Галущенка, будівництво нових реакторів потребуватиме часу, і найскоріше може бути введено в експлуатацію 3-ій енергоблок ХАЕС — приблизно за 2,5 роки.
«І з тою потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж Запорізька АЕС», — наголосив міністр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.