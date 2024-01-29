Після будівництва нових блоків Хмельницька АЕС стане найпотужнішою в Європі — Finance.ua

Після будівництва нових блоків Хмельницька АЕС стане найпотужнішою в Європі Сьогодні 21:34 — Енергетика

Після будівництва нових блоків Хмельницька АЕС стане найпотужнішою в Європі

У 2024 році планується початок будівництва ще чотирьох блоків на Хмельницькій атомній електростанції, два з яких — за сучасною американською технологією AP1000.

Про це в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини» розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

Очільник Міненерго нагадав, що будівництво 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС планувалося вже давно, і готовність 3-го енергоблока на сьогодні є досить високою.

«Ми це розглядаємо як механізм компенсації потужностей окупованої Запорізької АЕС. Ми розуміємо, що повернемо цю станцію обов’язково, це питання часу. Інше питання — у якому стані ми її повернемо і чи зможемо одразу її запустити в роботу», — зазначив він.

Герман Галущенко розповів, що українська сторона веде тісну співпрацю з американською Westinghouse за двома проєктами: будівництво 3-го та 4-го блоків за технологією ВВЕР-1000, а також побудова ще двох реакторів типу АР1000.

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Він наголосив, що АР1000 — це технологія, яка ні в Україні, ні в Європі ще не використовувалася. Це американський тип реактора і дуже потужна технологія, яка, зокрема, передбачає нові підходи до безпеки, наприклад, якщо у разі знеструмлення реактор вимушений перейти на резервне живлення і дизель-генератор теж зазнає пошкодження, то навіть у такому разі АР1000 може функціонувати 72 години без жодного ризику аварій.

За словами Германа Галущенка, будівництво нових реакторів потребуватиме часу, і найскоріше може бути введено в експлуатацію 3-ій енергоблок ХАЕС — приблизно за 2,5 роки.

«І з тою потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж Запорізька АЕС», — наголосив міністр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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