Швеція і Норвегія не зможуть повністю перейти на безготівкові розрахунки через російські кібератаки — Finance.ua

Швеція і Норвегія не зможуть повністю перейти на безготівкові розрахунки через російські кібератаки Сьогодні 19:24 — Фінтех і Картки

Швеція і Норвегія не зможуть повністю перейти на безготівкові розрахунки через російські кібератаки

Швеція і Норвегія відмовляються від планів розвитку безготівкового суспільства через занепокоєння щодо можливих російських кібератак.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що обидві країни мають розвинені фінансові технології, зокрема шведську систему мобільних платежів Swish і норвезький аналог Vipps.

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Колишній заступник голови центрального банку Швеції передбачив у 2018 році, що Швеція, ймовірно, стане безготівковою до 2025 року. Відсоток готівкових розрахунків впав з майже 40% у 2012 році до близько 10% за останні роки.

Але повномасштабне вторгнення росії в Україну в 2022 році змусило шведський уряд повністю переглянув свою стратегію оборони та приєднатись до НАТО. Норвегія також посилила контроль на кордоні з росією.

У брошурі під назвою «Якщо прийде криза або війна», яка буде надіслана в кожну домівку Швеції наступного місяця, Міністерство оборони радить людям регулярно користуватися готівкою і мати принаймні тижневий запас у різних номіналах, а також мати доступ до інших форм оплати, таких як банківські картки і цифрові платіжні сервіси.

Уряд розглядає законодавство щодо захисту можливості платити готівкою. Адже, хоч готівка є законним платіжним засобом у Швеції, деякі магазини можуть відмовитися отримувати оплату нею.

Норвегія має закон, який зобов’язує роздрібних торговців приймати готівку, але він не застосовувався через зростання кількості безготівкових розрахунків в останні роки. Міністерство юстиції та громадської безпеки заявило, що «рекомендує всім мати готівку через вразливість цифрових платіжних систем до кібератак».

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Науковий співробітник центрального банку Швеції Макс Брімберг зазначив, що зменшення використання готівки може бути ризиком, адже готівка, за його словами, залишається важливою в кризових умовах, коли цифрові системи можуть бути недоступні.

Професор системних наук з питань оборони і безпеки в Шведському університеті оборони Ганс Льовенг водночас вважає, що бракує доказів того, чи є готівка кращою за цифрові платежі. Вказуючи на Україну, де цифрові системи досить розвинуті навіть в умовах війни, він сказав: «Україна є дуже хорошим прикладом руху в майбутнє під час війни, а не в минуле».

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