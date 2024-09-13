НБУ пропонує оновити порядок здійснення безготівкових розрахунків — Finance.ua
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НБУ пропонує оновити порядок здійснення безготівкових розрахунків

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НБУ пропонує оновити порядок здійснення безготівкових розрахунків
НБУ пропонує оновити порядок здійснення безготівкових розрахунків
Національний банк України пропонує оновити Інструкцію про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
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Для чого це
Це зумовлено необхідністю врахування пропозицій учасників платіжного ринку, які надходили до Національного банку та спрямовані на покращення порядку безготівкових розрахунків у національній валюті, а також посилення захисту прав користувачів.
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НБУ пропонує, зокрема:
  • уточнити питання, що регулює Інструкція;
  • уточнити реквізити платіжної інструкції, ініційованої отримувачем;
  • визначити документ (повідомлення) та його реквізити, які будуть підтверджувати прийняття до виконання платіжної інструкції платника його надавачем платіжних послуг (повідомлення надаватиметься платнику його надавачем платіжних послуг);
  • врегулювати питання щодо надання надавачем платіжних послуг отримувача своєму користувачу інформації про зарахування коштів на його рахунок після кожного такого зарахування;
  • встановити перелік обов’язкових реквізитів платіжної інструкції, оформленої надавачем платіжних послуг за платника;
  • врегулювати питання щодо примусового списання (стягнення) коштів із рахунку платника, який закритий за ініціативою платника чи його надавача платіжних послуг або змінений за ініціативою надавача платіжних послуг платника;
  • розмежувати реквізити платіжної інструкції, яка оформлюється органом державної виконавчої служби чи приватним виконавцем та контролюючим органом;
  • уточнити норми щодо перевірки реквізитів платника його надавачем платіжних послуг у платіжній інструкції стягувача.
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Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг» (далі — проєкт постанови), що пропонується для громадського обговорення.
Раніше ми писали, що Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів. «Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито «хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків, і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть», — сказано у повідомленні НБУ.
Нагадаємо, 27 серпня Нацбанк затвердив обмеженнядля карткових переказів між фізособами на суму 150 000 грн на місяць для вихідних платежів з 1 жовтня.
Пізніше, 9 вересня, Національний банк України встановив ліміти на використання валютних карток українських банків за кордоном.

Довідка Finance.ua:

  • Банківська система справді була прибутковою у 2023 році та продовжує бути у 2024 році, отримавши перед цим, у 2022 році, шок і втрати, спричинені війною. Зараз банківська система працює на максимумах своєї операційної ефективності, повідомив Голова НБУ.
  • Банківська система України після переходу на нову структуру капіталу продовжує зберігати практично двократний запас капіталу всіх рівнів, а отримані показники капіталу банків відповідають тестовим розрахункам Національного банку.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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