НБУ пропонує оновити порядок здійснення безготівкових розрахунків — Finance.ua

НБУ пропонує оновити порядок здійснення безготівкових розрахунків Вчора 11:01 — Валюта

НБУ пропонує оновити порядок здійснення безготівкових розрахунків

Національний банк України пропонує оновити Інструкцію про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Для чого це

Це зумовлено необхідністю врахування пропозицій учасників платіжного ринку, які надходили до Національного банку та спрямовані на покращення порядку безготівкових розрахунків у національній валюті, а також посилення захисту прав користувачів.

НБУ пропонує, зокрема:

уточнити питання, що регулює Інструкція;

уточнити реквізити платіжної інструкції, ініційованої отримувачем;

визначити документ (повідомлення) та його реквізити, які будуть підтверджувати прийняття до виконання платіжної інструкції платника його надавачем платіжних послуг (повідомлення надаватиметься платнику його надавачем платіжних послуг);

врегулювати питання щодо надання надавачем платіжних послуг отримувача своєму користувачу інформації про зарахування коштів на його рахунок після кожного такого зарахування;

встановити перелік обов’язкових реквізитів платіжної інструкції, оформленої надавачем платіжних послуг за платника;

врегулювати питання щодо примусового списання (стягнення) коштів із рахунку платника, який закритий за ініціативою платника чи його надавача платіжних послуг або змінений за ініціативою надавача платіжних послуг платника;

розмежувати реквізити платіжної інструкції, яка оформлюється органом державної виконавчої служби чи приватним виконавцем та контролюючим органом;

уточнити норми щодо перевірки реквізитів платника його надавачем платіжних послуг у платіжній інструкції стягувача.

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Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг» (далі — проєкт постанови), що пропонується для громадського обговорення.

Раніше ми писали , що Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів. «Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито «хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків, і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть», — сказано у повідомленні НБУ.

Нагадаємо, 27 серпня Нацбанк затвердив обмеженнядля карткових переказів між фізособами на суму 150 000 грн на місяць для вихідних платежів з 1 жовтня.

Пізніше, 9 вересня, Національний банк України встановив ліміти на використання валютних карток українських банків за кордоном.

Довідка Finance.ua:

Банківська система справді була прибутковою у 2023 році та продовжує бути у 2024 році, отримавши перед цим, у 2022 році, шок і втрати, спричинені війною. Зараз банківська система працює на максимумах своєї операційної ефективності, повідомив Голова НБУ.

Банківська система України після переходу на нову структуру капіталу продовжує зберігати практично двократний запас капіталу всіх рівнів, а отримані показники капіталу банків відповідають тестовим розрахункам Національного банку.

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