Схвалено зміни до Закону про бухгалтерський облік: що зміниться для бізнесу — Finance.ua

Схвалено зміни до Закону про бухгалтерський облік: що зміниться для бізнесу Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Схвалено зміни до Закону про бухгалтерський облік: що зміниться для бізнесу

Кабінет Міністрів України схвалив проект змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

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Зміни

Головна новація — запровадження обов’язкової звітності зі сталого розвитку для окремих категорій підприємств, що є важливим кроком до євроінтеграції* та підвищення прозорості бізнесу.

Ключові зміни та нововведення:

1. Впровадження обов’язкової звітності зі сталого розвитку.

Вперше на законодавчому рівні передбачається складання, подання та оприлюднення звітності зі сталого розвитку для окремих категорій підприємств. Така звітність міститиме інформацію про вплив компанії на екологію, соціальні питання, трудові відносини, права людини, антикорупційну діяльність, а також про те, як ці питання впливають на діяльність підприємства.

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Інформація про сталий розвиток подаватиметься за Європейськими стандартами (ESRS) у вигляді окремого розділу звіту з управління. Подання відбуватиметься в єдиному електронному форматі за таксономією, що спростить аналіз і доступ до інформації.

Передбачається, що звітність зі сталого розвитку подається разом із фінансовою звітністю і є її невід’ємною частиною.

Кого стосується

Нова звітність стосується:

великих підприємств та материнських компаній великих груп;

середніх та малих підприємств, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку капіталу.

Нові правила впроваджуватимуться поетапно:

Великі підприємства та материнські підприємства великої групи, які мають понад 500 працівників — звітують у 2028 році.

Інші великі підприємства та материнські підприємства великої групи — у 2029 році.

Середні та малі підприємства з цінними паперами на біржі — у 2030 році.

Для чого це

Запровадження звітності зі сталого розвитку створить рівні умови для українських і європейських компаній на міжнародних ринках, сприятиме залученню інвестицій та підвищить конкурентоспроможність, а також сприятиме виконанню зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію.

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2. Оновлення критеріїв для визначення категорій підприємств.

Критерії для визначення мікро-, малих, середніх і великих підприємств оновлено з урахуванням інфляції та рекомендацій Європейської комісії. Це дозволить зменшити адміністративне навантаження та уникнути необґрунтованого потрапляння підприємств у категорії з жорсткішими вимогами.

3. Впровадження міжнародних стандартів.

Державні підприємства та компанії, де понад 50% акцій належать державі, зобов’язані вести облік і звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а також складати звіт про управління. Це підвищить прозорість і підзвітність державного сектору та спростить доступ до міжнародних ринків капіталу.

Раніше Парламент підтримав зміни до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни». Тепер підприємці, установи й організації знову зобов’язані подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики.

Також Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає скасування 63 застарілих вимог до підприємців. Якщо документ ухвалить Верховна Рада, бізнес зможе заощадити близько 400 мільйонів гривень. Це черговий етап масштабної реформи дерегуляції, яку уряд реалізує з 2022 року.

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