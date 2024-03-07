Штрафи за порушення, зафіксовані WIM-комплексами, можна буде сплатити в «Дії» — Finance.ua
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Штрафи за порушення, зафіксовані WIM-комплексами, можна буде сплатити в «Дії»

Казна та Політика
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Штрафи за порушення, зафіксовані WIM-комплексами, можна буде сплатити в «Дії»
Штрафи за порушення, зафіксовані WIM-комплексами, можна буде сплатити в «Дії»
Державна служба з безпеки на транспорті («Укртрансбезпека») до кінця 2024 року здійснить інтеграцію проєкту фіксації порушень габаритно-вагових параметрів, зафіксованих комплексами Weight-in-Motion (WIM), з «Дією».
Як повідомив у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» заступник голови «Укртрансбезпеки» з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Валерій Кулик-Куличенко, порушники зможуть отримувати сповіщення й сплачувати штрафи в застосунку «Дія».
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«Ми плануємо інтеграцію, щоб порушники габаритно-вагових параметрів, зафіксованих WIM, могли бачити постанови про допущені порушення в „Дії“. Безпосередньо в застосунку вони зможуть сплатити штрафи», — сказав він.
За словами заступника голови служби, реалізація інновації значно прискорить процес отримання повідомлень про штрафи порушниками вимог габаритно-вагового режиму. Наразі вони отримують їх через «Укрпошту». Також є можливість перевірити наявність постанов про порушення на сторінці «Укртрансбезпеки».
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Кулик-Куличенко висловив сподівання, що ініціативу буде реалізовано до кінця 2024 року.
«Будь-яка цифрова ініціатива потребує фінансування, тим паче така глобальна інтеграція. Для її реалізації нам треба інтегруватися не лише з „Дією“, а й із кількома іншими системами», — сказав він.
В Україні встановлені й працюють 50 WIM-комплексів у 20 областях, переважно на автошляхах, побудованих у 2020−2021 роках.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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