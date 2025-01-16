Штрафи за паркування в 19 містах відображатимуться в сервісі «Штрафи UА» — Finance.ua

Штрафи за паркування в 19 містах відображатимуться в сервісі «Штрафи UА» Сьогодні 09:32 — Особисті фінанси

Штрафи за паркування в 19 містах відображатимуться в сервісі «Штрафи UА»

Сервіс «Штрафи UА» домовився з 19 українськими містами про відображення в застосунку штрафів за паркування.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«У застосунку „Штрафи UA“ можна контролювати й гарантовано погашати штрафи за паркування. Команда розробила нову функцію і запустила зараз у 19 пілотних містах: водій може побачити фотопідтвердження і швидко сплатити штраф», — ідеться в повідомленні.

Із посиланням на публічні звіти повідомляють, що в Києві за 2024 рік опрацьовано понад 230 тис. штрафів, у Дніпрі — 130 тис. порушень, у Хмельницькому — 10 тис.

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«Штрафи UА» — це національний сервіс для водіїв України, який допомагає перевіряти наявність штрафів за порушення ПДР і оплачувати їх. Сервіс працює з 2016 року. Застосунком «Штрафи UА» користуються понад 2,5 млн водіїв.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації. «Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у застосунок додали ще й фото та відео. Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay», — сказано в повідомленні МВС.

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