Штрафів від ТЦК не буде: що зміниться (думка юристів) — Finance.ua
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Штрафів від ТЦК не буде: що зміниться (думка юристів)

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Штрафів від ТЦК не буде: що зміниться (думка юристів)
Штрафів від ТЦК не буде: що зміниться (думка юристів)
З 18 травня 2024 року набув чинності нового закону про мобілізацію № 3633-IX, відповідно до якого, всі військовозобов’язані протягом 60 днів, повинні були встановити свої військово-облікові дані.
Про це пише телеграм-канал Ти ж ЮРИСТ.
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Крайнім терміном для уточнення таких даних було 16 липня 2024 року.
Відповідно до статті 38 КУпАП, адміністративне подання про вчинення в особливий період правопорушення, передбачене статтями 210, 210−1 кодексу цього кодексу, може бути викладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.
Отже 17 липня 2025 року спливає однорічний термін для притягнення до адмінвідповідальності за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних, і ТЦК не повинен штрафувати українців за це порушення.
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Як вказують юристи: «Тому, якщо в іншому випадку ТЦК складе постанову про неоновлення військово-облікових даних після 17 липня 2025 року — ви маєте всі підстави для її оскарження та скасування в судовому порядку на підставі спливу строків притягнення до адмінвідповідальності за ст. 38 КУпАП».
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Раніше у застосунку Резерв+ з’явився новий сервіс — сплата штрафів онлайн. Військовозобов’язані можуть сплатити штраф за несвоєчасне уточнення персональних даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%.
«Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку», — сказано в повідомленні.
В першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних.
За матеріалами:
Finance.ua
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