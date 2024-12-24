Штраф за аванс: коли роботодавця можуть покарати — Finance.ua

Штраф за аванс: коли роботодавця можуть покарати Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Штраф за аванс: коли роботодавця можуть покарати

Зарплата є важливим аспектом трудових відносин, що регулюється чинним законодавством України. Зазвичай її розбивають на два платежі: аванс і основну виплату. Ба більше, в Україні, якщо роботодавець відмовляється надати аванс та виплачує зарплату одним платежем, йому загрожує штраф.

Як пише Новини. Live, про те, чи повинен роботодавець надавати аванс працівникам та коли його потрібно виплачувати, зазначається в законі України « Про оплату праці ».

Заробітна плата повинна виплачуватися в установлені законодавством терміни, що гарантують регулярність і своєчасність платежів для працівників. Гроші повинні надходити:

у робочі дні;

двічі на місяць;

з інтервалом, що не перевищує шістнадцять календарних днів;

не пізніше ніж через сім днів після завершення місяця, за який здійснюється виплата.

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Аванс — це оплата праці за першу половину місяця. Тобто гроші повинні надходити працівнику за перші 15 днів незалежно від того, скільки днів у місяці. Наприклад, якщо працівникові за грудень 2024 року нараховано 30 000 грн, розподіл виплат може виглядати так:

22 грудня — аванс у сумі 13 000 грн;

07 січня — решта заробітної плати 17 000 грн.

Сума заробітної плати за першу половину місяця не повинна бути меншою за оплату фактично відпрацьованого часу на основі тарифної ставки (посадового окладу). Під час визначення розміру авансу — премії, надбавки та інші заохочувальні виплати до уваги не беруться.

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Якщо день виплати припадає на вихідний, то відповідно до ст. 24 Закону України «Про оплату праці» заробітну плату виплачують напередодні вихідного дня.

Чи можуть покарати роботодавця, який не виплачує аванс працівникам

Ще у 2010 році Міністерство праці та соціальної політики України у своєму листі підкреслювало, що виплата заробітної плати лише один раз на місяць, навіть за згодою працівника, є порушенням трудового законодавства.

Крім того, відповідно до ст. 265 КЗпПУ , за порушення термінів виплати заробітної плати передбачений штраф у розмірі трьох мінімальних зарплат, визначених на момент виявлення порушення, тобто 24 000 грн станом на 2024 рік.

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