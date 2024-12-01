Що таке тринадцята зарплата і коли її виплачують — Finance.ua

Що таке тринадцята зарплата і коли її виплачують Сьогодні 10:11 — Особисті фінанси

Що таке тринадцята зарплата і коли її виплачують

Тринадцята зарплата, яку також називають річною винагородою чи премією, виплачується працівникам за підсумками роботи протягом року. Зазвичай її нараховують у грудні або на початку січня, що і стало причиною такої назви. Проте виплата може надійти й пізніше.

Що таке тринадцята зарплата

13-та зарплата — це заохочувальна виплата, яку отримують працівники за підсумками їх роботи за рік. Ці гроші можуть стати приємним бонусом напередодні новорічних свят або поповнити бюджет працівника після них.

Згідно з частиною 3 статті 2 Закону України «Про оплату праці», премії та річні винагороди належать до складу заробітної плати як заохочувальні виплати. Їхній порядок та розміри можуть визначатись:

у колективному договорі;

в положеннях підприємства, узгоджених із профспілкою чи представником трудового колективу.

Отже, кожне підприємство повинно мати внутрішній порядок виплати річної премії, де детально прописано умови, механізм розрахунку та строки виплат.

Який розмір тринадцятої зарплати

Під час обчислення розміру виплати враховують такі моменти:

святкові дні;

відпустка (основна чи додаткова);

відпустка для догляду за дитиною;

відсутність на роботі через хворобу (лікарняні);

лікарняні, пов’язані з нещасним випадком або професійним захворюванням.

У більшості випадків 13-та зарплата формується як одна дванадцята від річного заробітку за кожен місяць роботи.

Наприклад, якщо працівник європейської компанії отримує місячний оклад у 2 400 євро і відпрацював 10 місяців протягом року, сума його річної премії складе:

2 400 ÷ 12×10 = 2 000 євро.

Якщо працівник відпрацював повний календарний рік, то розмір 13-ї зарплати дорівнюватиме його місячному окладу, тобто у цьому випадку він отримає 2 500 євро.

Варто також пам’ятати, що 13-та зарплата включається до фонду оплати праці як заохочувальна чи компенсаційна виплата, тому підлягає оподаткуванню на загальних підставах відповідно до норм Податкового кодексу.

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