Шмигаль: у кожній області повинен бути щонайменше один військовий ліцей — Finance.ua
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Шмигаль: у кожній області повинен бути щонайменше один військовий ліцей

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Шмигаль: у кожній області повинен бути щонайменше один військовий ліцей
Шмигаль: у кожній області повинен бути щонайменше один військовий ліцей
Україна прагне створити розгалужену мережу військових ліцеїв. Так, у кожній області повинен бути щонайменше один такий заклад.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду в Миколаївській області.
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За його словами, розвиток військової освіти — один з аспектів безпеки.
Уряд вже ініціював заснування військового ліцею на Миколаївщині. Зокрема, Міністерству оборони доручили розглянути можливість створення закладу на базі Горохівської філії Надбузького професійного аграрного ліцею.
«У регіоні для роботи такого закладу є педагогічні кадри і є запит з боку хлопців та дівчат на якісну патріотичну освіту. Тому будемо працювати в цьому напрямку», — заявив Шмигаль.
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За даними Міноборони, станом на 2021 рік в Україні функціонували 4 такі ліцеї державної та 27 комунальної власності.
Навчання в ліцеї військового спрямування — перший крок до здобуття військової освіти, пояснювали у відомстві. Там ліцеїсти отримують повну загальну середню освіту та вивчають ази військової справи.
За матеріалами:
hromadske
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