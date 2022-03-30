Шмигаль розповів, де можуть взяти кошти на відновлення України — Finance.ua

Шмигаль розповів, де можуть взяти кошти на відновлення України

Вчора 09:00 — Казна та Політика

Програма відновлення України, яка обговорюється, містить термінові потреби, допомогу економіці та відбудову міст, серед джерел наповнення може бути «ковідний» фонд ЄС та арештовані кошти рф.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, зараз у всьому світі створюється багато фондів з підтримки України, зокрема у партнерстві з ЄС, США, іншими країнами і міжнародними організаціями, з корпоративним сектором, який теж хоче підтримати Україну.

"По країнах робота складається з кількох частин.

Перша — це забезпечення наповнення бюджету.

Друга частина — це глобальна підтримка макрофінансової стабілізації .

Третя — це частина майбутнього — це фонд відновлення України, це recovery plan", — розповів він.

Шмигаль не уточнив, чи йдеться про так званий «План Маршалла-2», який раніше анонсували Британія та Польща для відновлення України за аналогією до відновлення Європи після Другої світової війни.

«Не можу поки що говорити про назву, але це велика програма, над якою зараз активно працює величезна кількість людей. Тут і термінове відновлення, наприклад, підірваних мостів. І допомога економіці. І побудова нових підприємств. І будівництво оновлених населених пунктів після руйнації. І відновлення оборонного сектору та інфраструктури», — пояснив прем’єр.

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Обговорюється створення єдиної платформи для цих цілей та джерела наповнення. Як розповів голова уряду, міністр фінансів Німеччини запропонував використати частину або всю суму коштів Європейського фонду відновлення після COVID-19, до якого країни блоку мали внести 800 млрд євро.

«Є інші ініціативи ЕС, є окремо пропозиції інших країн. Є арештовані кошти РФ. Є компанії, які хочуть в майбутньому перенести виробничі бази з країни-агресора до України. Наша задача — об’єднати всі ці потенційні ресурси в один чіткий і зрозумілий план», — резюмував він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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