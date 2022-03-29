"Дія" відновила опцію реєстрації ФОП — Finance.ua

"Дія" відновила опцію реєстрації ФОП

Вчора 09:04 — Особисті фінанси

"Дія" відновила опцію реєстрації ФОП

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Українці знову можуть зареєструвати фізичну особу-підприємця через застосунок «Дія», оскільки відповідний держреєстр відновив роботу.

Про це повідомила «Дія» у Telegram.

«Найшвидша у світі реєстрація бізнесу знову доступна на порталі Дія. Реєстри були вимкнені з міркувань безпеки, тому послуга була тимчасово недоступна. Зараз Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює», — сказано в повідомленні.

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Як відкрити ФОП на порталі Дія:

перейдіть за посиланням https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-fop та авторизуйтеся;

заповніть онлайн-форму;

перевірте та підвердьте дані електронним підписом.

Заяву буде перевірено та надіслано до ЄДР для реєстрації в автоматичному режимі — без участі державного реєстратора.

Перевірка триватиме до 2 секунд.

Результат послуги ви можете переглянути в кабінеті громадянина на порталі Дія, також надійде лист на е-пошту.

Довідка Finance.ua:

відповідно до чинного законодавства державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за власним рішенням може здійснити, подавши заяву державному реєстратору за встановленою законодавством формою. Заяву можна подати в паперовому вигляді особисто або через представника, або в електронному вигляді.

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