"Дія" відновила опцію реєстрації ФОП — Finance.ua

Українці знову можуть зареєструвати фізичну особу-підприємця через застосунок «Дія», оскільки відповідний держреєстр відновив роботу.
Про це повідомила «Дія» у Telegram.
«Найшвидша у світі реєстрація бізнесу знову доступна на порталі Дія. Реєстри були вимкнені з міркувань безпеки, тому послуга була тимчасово недоступна. Зараз Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює», — сказано в повідомленні.
перейдіть за посиланням https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-fop та авторизуйтеся;
заповніть онлайн-форму;
перевірте та підвердьте дані електронним підписом.
Заяву буде перевірено та надіслано до ЄДР для реєстрації в автоматичному режимі — без участі державного реєстратора.
Перевірка триватиме до 2 секунд.
Результат послуги ви можете переглянути в кабінеті громадянина на порталі Дія, також надійде лист на е-пошту.
Довідка Finance.ua:
відповідно до чинного законодавства державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за власним рішенням може здійснити, подавши заяву державному реєстратору за встановленою законодавством формою. Заяву можна подати в паперовому вигляді особисто або через представника, або в електронному вигляді.