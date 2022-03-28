У Києві відновлює роботу приватний бізнес — Кличко

Вчора 13:27 — Казна та Політика

У Києві поступово відновлюється робота приватного бізнесу. Про це у відеозверненні заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Київ продовжує оборонятися. Жити та працювати в умовах воєнного стану. Критична інфраструктура столиці працює. Громадський транспорт в обмеженому режимі, але їздить. Працюють комунальні служби. Відкрито більшість супермаркетів, аптек. У Києві поступово відновлює приватний бізнес. Відкриваються знову продуктові магазини, кафе, перукарні, СТО», — сказав Віталій Кличко.

Кличко закликав киян бути обережними та свідомими, дотримуватися правил комендантської години, не нехтувати сигналами тривоги.

«Створено низку умов підтримки бізнесу в сьогоднішніх умовах на рівні держави. Місто також приєднається до створення сприятливих умов роботи бізнесу», — раніше заявляв перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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