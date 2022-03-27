Як закрити ФОП в умовах воєнного стану — Finance.ua

Як закрити ФОП в умовах воєнного стану

Вчора 20:00 — Особисті фінанси

Як під час воєнного стану діяти фізособам-підприємцям, які хочуть або вимушені припинити свою підприємницьку діяльність в Україні.

Як пишуть податківці Тернопільщини, відповідно до чинного законодавства державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за власним рішенням може здійснити, подавши заяву державному реєстратору за встановленою законодавством формою. Заяву можна подати в паперовому вигляді особисто або через представника, або в електронному вигляді.

ФОП має можливість скористатись електронною послугою та здійснити онлайн—подання заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності в електронній формі через кабінет громадянина на Порталі Дія.

Платник податків позбавляється статусу ФОП від дати внесення до ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань відповідного запису.

Важливо! Відповідний запис про припинення ФОП вноситься до ЄДР протягом 24 годин з моменту подання заяви.

Припинення підприємницької діяльності здійснюється незалежно від місцеперебування ФОП у межах України.

Зазначимо, що у зв’язку із запровадженням на всій території України воєнного стану, Кабміном було прийнято Постанову «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» від 28.02.2022 р. № 165, відповідно до якої держоргани надаватимуть адмінпослуги за можливості.

Відповідно до чинного законодавства держателем ЄДР є Мін’юст, до повноважень якого належить організація заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування ЄДР.

Нагадаємо, 14.03.2022 року Президент України підписав Указ «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 р. № 133/2022, яким воєнний стан в України продовжується з 5 годин 30 хвилин 26.03.2022 року строком на 30 діб.

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