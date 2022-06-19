Шмигаль розказав, коли Кабмін представить план відновлення України United24 — Finance.ua

Шмигаль розказав, коли Кабмін представить план відновлення України United24

Вчора 19:28 — Казна та Політика

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже у липні 2022 року уряд України представить план відновлення України United24.

Про це Шмигаль заявив під час онлайн-виступу на британсько-українському інфраструктурному саміті, повідомляє пресслужба уряду.

«Ми робимо ставку на регіональний підхід, який передбачає опіку однієї з країн-партнерів над конкретним регіоном або галуззю. Данія вже зголосилась опікуватися відбудовою Миколаївщини. Країни Балтії допоможуть відновлювати Житомирщину. Португалія буде відновлювати українські школи. І кожен в Україні знає, що Велика Британія, як обіцяв прем’єр-міністр Борис Джонсон, візьме участь у відбудові та розвитку Києва і Київської області», — заявив Шмигаль під час виступу.

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На сьогоднішній день сума інфраструктурних збитків України вже сягнула $104 млрд, сказав прем’єр. Внаслідок обстрілів російської армії зруйновано або пошкоджено щонайменше 45 млн квадратних метрів житлового фонду, 656 лікарень, понад 1200 навчальних закладів, майже 25 тис. кілометрів доріг, 300 мостів та 12 аеропортів.

Шмигаль також зауважив, що загальний розмір програми відбудови український уряд, міжнародні експерти, Європейська комісія оцінюють в 500-600 млрд євро.

Він зазначив, що Україна формує амбітний план відновлення і вірить, що британські компанії відіграють одну з ключових ролей у цьому відновленні.

Як повідомлялося, 5 травня Офіс президента України запустив глобальну ініціативу United24, яка об’єднає людей з усього світу довкола допомоги Україні. Перша складова проєкту — онлайн-платформа для збору коштів на підтримку України. Невдовзі до неї долучаться інші проєкти та програми.

Платформа зібрала за перший тиждень $26 млн.

На платформі United24 можна зробити донат за один клік із будь-якої країни. Кошти йтимуть на офіційні рахунки НБУ, прив’язані до міністерств. НБУ щодня звітуватиме про збір коштів, а міністерства раз на тиждень розповідатимуть про розподіл та використання грошей. Усі звіти будуть доступні на платформі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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