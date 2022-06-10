Президент підписав закон щодо відновлення територій: як відновлюватимуть міста та села (інфографіка) — Finance.ua

Президент підписав закон щодо відновлення територій: як відновлюватимуть міста та села (інфографіка)

Вчора 11:00 — Казна та Політика

Президент України Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт № 7282 про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності, який передбачає впровадження комплексної програми відновлення міст, визначає процедуру розміщення евакуйованих підприємств та правила побудови модульних містечок та інших тимчасових споруд.

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Як відновлюватимуть зруйновані міста

"Програма комплексного відновлення населеного пункту визначає основні просторові та соціально-економічні пріоритети відновлення територій, які постраждали від боїв та надзвичайних ситуацій.

План комплексного відновлення населеного пункту (території) затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою протягом 30 календарних днів з дня його внесення. Затвердження програми комплексного відновлення без проведення громадського обговорення проекту такої програми забороняється.

Як будуватимуть модульні містечка

Законом доповнено перехідні положення закону «Про регулювання містобудівної діяльності» та встановлено, що: у разі введення воєнного стану або надзвичайного стану на всій території України або в окремих її частинах та протягом одного року після закінчення такого періоду:

1) розміщення тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) осіб, які втратили житло внаслідок обставин, зумовлених дією воєнного стану або надзвичайної ситуації, в тому числі бойових дій, терористичних актів або проведення робіт з ліквідації їх наслідків (далі — тимчасові споруди для життєзабезпечення населення) допускається на земельних ділянках будь-яких категорій, крім земель природно- заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення, без зміни їх цільового призначення.

Будівництво на зазначених земельних ділянках капітальних будівель, споруд для таких цілей здійснюється відповідно до цільового призначення земельних ділянок. Розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення здійснюється на підставі затвердженої схеми розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення, тобто плану побудови\демонтажу тимчасових споруд.

Порядок розміщення, склад та зміст схеми розміщення, а також вимоги щодо тимчасових споруд для життєзабезпечення населення встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Висновок про можливість/неможливість розміщення на земельній ділянці тимчасової споруди для проживання та обслуговування населення надається відповідним підрозділом Державної інспекції архітектури та містобудування на безоплатній основі протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту про його надання.

Подальша забудова земельної ділянки здійснюється за її цільовим призначенням, визначеним на підставі висновку підрозділу Державної інспекції архітектури та містобудування з дотриманням містобудівних умов та обмежень, зазначених у такому висновку, без урахування функціонального призначення території, визначеного містобудівною документацією.

Як розміщуватимуть евакуйовані підприємства

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