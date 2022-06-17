Дороги мають бути відновлені коштом заморожених активів рф - Укравтодор — Finance.ua

Дороги мають бути відновлені коштом заморожених активів рф - Укравтодор

Вчора 21:29 — Казна та Політика

Дороги мають бути відновлені коштом заморожених активів рф - Укравтодор

Для відновлення дорожньої інфраструктури необхідно щонайменше 900 мільярдів гривень. І відбудова повинна бути здійснена за рахунок російських коштів, які заморожені в європейських та інших країнах.

Про це заявив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

«Внаслідок повномасштабної війни російської федерації проти України зруйновано 305 штучних споруд. Також є 24 тисячі кілометрів доріг, які потрібно розчистити, відремонтувати або взагалі відбудувати. Наразі ми фіксуємо 900 мільярдів гривень — це кошти, які потрібні для відновлення вказаних кілометрів і штучних споруд», — зазначив він.

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Івко уточнив, що дорожня інфраструктура має бути відновлена за рахунок коштів російської федерації, які наразі замороженні в європейських та інших країнах. «Якщо говорити про час, за який необхідно відновити зруйновану інфраструктуру, то йдеться приблизно про 2-4 роки. Але базові речі ми плануємо відновити за один або півтора року», — додав він.

Як повідомлялось, працівники Державного агентства автомобільних доріг України вже розчистили 938 кілометрів доріг, засмічених внаслідок воєнної агресії російської федерації, а також збудували 41 тимчасову переправу для відновлення транспортного сполучення.

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