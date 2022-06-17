Дороги мають бути відновлені коштом заморожених активів рф - Укравтодор — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дороги мають бути відновлені коштом заморожених активів рф - Укравтодор

Вчора 21:29Казна та Політика
51
Дороги мають бути відновлені коштом заморожених активів рф - УкравтодорДороги мають бути відновлені коштом заморожених активів рф - Укравтодор
Для відновлення дорожньої інфраструктури необхідно щонайменше 900 мільярдів гривень. І відбудова повинна бути здійснена за рахунок російських коштів, які заморожені в європейських та інших країнах.
Про це заявив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.
«Внаслідок повномасштабної війни російської федерації проти України зруйновано 305 штучних споруд. Також є 24 тисячі кілометрів доріг, які потрібно розчистити, відремонтувати або взагалі відбудувати. Наразі ми фіксуємо 900 мільярдів гривень — це кошти, які потрібні для відновлення вказаних кілометрів і штучних споруд», — зазначив він.
Читайте також
Івко уточнив, що дорожня інфраструктура має бути відновлена за рахунок коштів російської федерації, які наразі замороженні в європейських та інших країнах. «Якщо говорити про час, за який необхідно відновити зруйновану інфраструктуру, то йдеться приблизно про 2-4 роки. Але базові речі ми плануємо відновити за один або півтора року», — додав він.
Місце для вашої реклами
Як повідомлялось, працівники Державного агентства автомобільних доріг України вже розчистили 938 кілометрів доріг, засмічених внаслідок воєнної агресії російської федерації, а також збудували 41 тимчасову переправу для відновлення транспортного сполучення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.