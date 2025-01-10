Шмигаль пояснив, чому Україна не зупинятиме транзит нафти трубопроводом «Дружба» — Finance.ua

Шмигаль пояснив, чому Україна не зупинятиме транзит нафти трубопроводом «Дружба» Сьогодні 19:45 — Енергетика

Припинення транзиту нафти трубопроводом «Дружба» буде порушенням з боку України договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС, що може стати підгрунтям для притягнення нашої країни до відповідальності з виставленням фінансових вимог.

Про це, коментуючи зареєстрований у ВР законопроєкт № 12 380 про припинення транзиту нафти через Україну, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

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За словами Шмигаля, транзит нафти територією України здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту. Крім того, він відповідає умовам шостого пакету санкцій ЄС, яким передбачено для Угорщини і Словаччини виключення на заборону закупівлі нафти російського походження та її постачання на їхні власні нафтопереробні заводи трубопровідним транспортом.

«Зупинка транзиту нафти нафтопроводом „Дружба“ буде прямим порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС Україною. При цьому порушення Україною своїх міжнародних зобов’язань з безпеки транзиту може бути використане як достатнє підгрунтя для притягнення України до відповідальності за припинення надійного і безперебійного транзиту нафти», — додав очільник уряду.

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Зокрема, відповідні претензії можуть висунути Угорщина, Словаччина та Чехія з ймовірним виставленням відповідних фінансових вимог.

«Це будуть виставляти і обраховувати країни, які понесуть відповідні збитки, але це будуть очевидно якісь великі санкції, великі кошти», — зауважив Шмигаль.

Як повідомлялося, 7 січня у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану. У пояснювальній записці до документу зазначено, що він розроблений для зменшення доходів російської федерації від експорту енергоресурсів, підтримки міжнародних санкцій проти країни-агресора, а також захисту національної безпеки України і забезпечення енергетичної стабільності держави.

Укрінформ За матеріалами:

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