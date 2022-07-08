Шмигаль назвав три основні джерела наповнення держбюджету — Finance.ua
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Шмигаль назвав три основні джерела наповнення держбюджету

Казна та Політика
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Шмигаль назвав три основні джерела наповнення держбюджету
Шмигаль назвав три основні джерела наповнення держбюджету
Для наповнення бюджету залучаються кошти з кількох джерел, які допомагають Україні виживати, тримати стабільну макроекономічну ситуацію, банківську систему і валютний курс.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Сьогодні бюджет практично відмовився від капітальних видатків. Ми забезпечуємо лише фінансування сектору безпеки та оборони, лише виконання соціально-гуманітарної місії, плюс оперативно намагаємося відновлювати зруйновані об’єкти. Для цих видатків залучаються кошти з декількох джерел», — сказав Шмигаль.
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По-перше, зазначив він, це кошти з державного бюджету, який наповнюється податками.
«Ми бачимо, що бізнес поступово відновлює свою активність, сплачує податки, що допомагає нам наповнювати велику частину бюджету. На сьогодні 30% від видаткової частини бюджету наповнюється фактично традиційними способами», — зауважив Прем’єр-міністр.
Друге джерело наповнення бюджету — це залучені кошти.
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«Це гранти, це довгострокові недорогі кредити від наших партнерів. Наприклад, в червні ми запланували отримати 4,5 млрд доларів, з яких отримали практично всю суму. Зараз працюємо вже на липень, і конференція в Лугано стала основою для залучення додаткових коштів і для прямого фінансування бюджету, і для фінансування державних українських підприємств», — сказав керівник уряду.
Третім джерелом, за словами Шмигаля, є військові облігації.
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«Отже, три основні джерела — податки і збори, кредити і гранти, кошти від розміщення військових облігацій. Це те, що допомагає нам сьогодні виживати, тримати стабільну макроекономічну ситуацію, банківську систему, більш-менш тримати валютний курс», — резюмував Прем’єр-міністр і підкреслив, що ситуація в Україні дивує весь світ і всіх партнерів.
«Тому що ми, як країна, дуже впевнено проходимо ці складні часи», — наголосив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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