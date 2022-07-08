Шмигаль назвав три основні джерела наповнення держбюджету — Finance.ua

Шмигаль назвав три основні джерела наповнення держбюджету Вчора 15:30 — Казна та Політика

Шмигаль назвав три основні джерела наповнення держбюджету

Для наповнення бюджету залучаються кошти з кількох джерел, які допомагають Україні виживати, тримати стабільну макроекономічну ситуацію, банківську систему і валютний курс.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні бюджет практично відмовився від капітальних видатків. Ми забезпечуємо лише фінансування сектору безпеки та оборони, лише виконання соціально-гуманітарної місії, плюс оперативно намагаємося відновлювати зруйновані об’єкти. Для цих видатків залучаються кошти з декількох джерел», — сказав Шмигаль.

По-перше, зазначив він, це кошти з державного бюджету, який наповнюється податками.

«Ми бачимо, що бізнес поступово відновлює свою активність, сплачує податки, що допомагає нам наповнювати велику частину бюджету. На сьогодні 30% від видаткової частини бюджету наповнюється фактично традиційними способами», — зауважив Прем’єр-міністр.

Друге джерело наповнення бюджету — це залучені кошти.

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«Це гранти, це довгострокові недорогі кредити від наших партнерів. Наприклад, в червні ми запланували отримати 4,5 млрд доларів, з яких отримали практично всю суму. Зараз працюємо вже на липень, і конференція в Лугано стала основою для залучення додаткових коштів і для прямого фінансування бюджету, і для фінансування державних українських підприємств», — сказав керівник уряду.

Третім джерелом, за словами Шмигаля, є військові облігації.

«Отже, три основні джерела — податки і збори, кредити і гранти, кошти від розміщення військових облігацій. Це те, що допомагає нам сьогодні виживати, тримати стабільну макроекономічну ситуацію, банківську систему, більш-менш тримати валютний курс», — резюмував Прем’єр-міністр і підкреслив, що ситуація в Україні дивує весь світ і всіх партнерів.

«Тому що ми, як країна, дуже впевнено проходимо ці складні часи», — наголосив він.

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Укрінформ За матеріалами:

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