Фінансування держбюджету збільшилось на 46% — Finance.ua
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Фінансування держбюджету збільшилось на 46%

Казна та Політика
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Фінансування держбюджету збільшилось на 46%
Фінансування держбюджету збільшилось на 46%
З початку війни обсяг фінансування державного бюджету міжнародними партерами становив 322,5 млрд грн. Лише за останні два тижні сума фінансування збільшилася на 46%, або 101,8 млрд грн.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Таким чином, міжнародні гранти та кредити стали основним джерелом наповнення держбюджету.
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Друге найбільше джерело наповнення бюджету — це надходження від податків, мит та дивіденди держпідприємств. Це близько 320 млрд грн.
Перерахування Нацбанку до держбюджету становлять 244 млрд грн від викупу військових облігацій та 19 млрд грн — прибуток НБУ.
Далі у структурі надходжень до бюджету йде купівля військових ОВДП банками та фізособами — 110,9 млрд грн.
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За словами Железняка, найближчим часом зовнішня фінансова допомога значно випереджатиме обсяги надходжень до бюджету з інших джерел. Наразі міжнародні кредити та гранти — це лише 32% усіх надходжень до держбюджету.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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