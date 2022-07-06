Фінансування держбюджету збільшилось на 46% — Finance.ua

Фінансування держбюджету збільшилось на 46% Вчора 15:47 — Казна та Політика

Фінансування держбюджету збільшилось на 46%

З початку війни обсяг фінансування державного бюджету міжнародними партерами становив 322,5 млрд грн. Лише за останні два тижні сума фінансування збільшилася на 46%, або 101,8 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Таким чином, міжнародні гранти та кредити стали основним джерелом наповнення держбюджету.

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Друге найбільше джерело наповнення бюджету — це надходження від податків, мит та дивіденди держпідприємств. Це близько 320 млрд грн.

Перерахування Нацбанку до держбюджету становлять 244 млрд грн від викупу військових облігацій та 19 млрд грн — прибуток НБУ.

Далі у структурі надходжень до бюджету йде купівля військових ОВДП банками та фізособами — 110,9 млрд грн.

За словами Железняка, найближчим часом зовнішня фінансова допомога значно випереджатиме обсяги надходжень до бюджету з інших джерел. Наразі міжнародні кредити та гранти — це лише 32% усіх надходжень до держбюджету.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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